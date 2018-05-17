首季大賺46券商喊進 騰訊開盤大漲7.02% 重返400元大關

騰訊 (0700-HK) 首季大賺 61%，外圍股價高見港幣 423 元，料香港股價將跟隨高開。投資界分析，手遊業務再現高增長，有持股的投資者短線可先享受升浪；打算吸納的投資者，則宜觀望「北水動力」及「週邊同業走勢」作為進場指標。

騰訊昨 (16) 日收盤後公佈第一季業績，首 3 月收入年增 48% 至人民幣 735.28 億元，純利年增 61% 至人民幣 232.9 億元，勝市場預期，惟季增僅 12%；每股盈餘人民幣 2.47 元。

業績公佈後，騰訊外圍股價回勇，於德國場外交易高見港幣 417 元，較港收盤飆 5%；截至昨晚 10:30，騰訊 ADR 報港幣 423.89 元，勁升 7%。

大陸資金昨日趁騰訊季績出爐前重新增持港幣 4.8 億元，若北水今明 2 天持續買入，一定程度上反映部署長線的大陸險資要追貨，料能支持股價長線走勢。

此外，在美國上市的科網巨企本周初始見橫行，如週邊同業投資氣氛好轉，料能同時催旺騰訊股價動力。

事實上，自騰訊在 3 月中公佈遜色的季度手遊表現，加上大股東 Naspers 以每股港幣 405 元大手配售近 1.9 億股套現港幣 769 億元後，騰訊股價便在 2 個半月內輾轉跌逾 20%。如今首季手遊創近 9 季最快的季增速度，料能一洗頹風，爭取市場的投資信心。

《香港經濟日報》引述中金科技行業分析師吳越指出，騰訊上季收入表現較該行估計的理想，按年升幅較原先預測高 3.9 個百分點，主要受惠於手遊貢獻，但管理層同時暗示短期手遊收入增長會疲弱，投資者不得不注意。

富瑞分析師亦指，騰訊的手遊表現理想帶動整體收入錄得勝預期的佳績，重申「買入」評級，目標價港幣 530 元。

綜合市面 48 家中外資券商，有 46 家維持「正面」或「買入」的投資評級，平均目標價為港幣 519.9 元，較昨收盤價港幣 396.2 元高 31%，暫以麥格理最樂觀，目標價喊到港幣 550 元。

騰訊今 (17) 日開盤大漲 7.02%，報港幣 424 元，重返港幣 400 元大關。