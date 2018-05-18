醫思醫療夥騰訊開診所 股價應聲急飆85%

醫思醫療 (2138-HK) 日前宣佈與騰訊 (0700-HK) 旗下企鵝醫生簽訂戰略合作框架協議，受消息帶動，醫思醫療股價昨 (17) 日一度急漲近 85%，終場收報港幣 6 元，上漲 62%。雙方計劃今年下半年開設 2 間以「企鵝醫生」為名的全方位診所，料未來 2 至 3 年將增至 20 間。此外，不排除與騰訊在股權等各方面會有機會合作。

醫思醫療股價

綜合香港文匯報、明報報導，企鵝醫生是一間數位健康服務企業，主要提供上門護理、醫療、康復服務，有別於傳統醫療系統，企鵝醫生由線上到線下都是封閉式環境，因此患者可全程保持在醫生監察下。目前企鵝醫生在北京、成都、深圳已開設 3 間診所，料 3 年內將開設 300 間直營診所，同時連接 3000 間聯盟診所。

醫思醫療常務總裁李嘉豪表示，這次合作是希望把企鵝醫生的「智慧診所醫療閉環模式」引入香港醫療市場，而醫思醫療亦會負責招聘，但由於保密協議，目前不便透露雙方投資規模，而一般開設 1 間診所的成本約為港幣 1000 萬元以內。

被問及騰訊日後是否有意入股，李嘉豪表示，集團不排除股權等其他方面的合作，但目前沒有確實的消息

李嘉豪指出，未來計劃開設的 20 間診所均位於香港，率先於今年下半年開幕的 2 間診所料將落戶民生地段，並主要針對中小家庭客戶。公司一般診所的回本期約為 18 至 24 個月，希望這次合作也可取得類似的速度。

他認為，香港診所營運模式較為落後，同時相當依賴人手，希望透過這次合作，可利用線上技術連接線下實體醫療服務，如日後診所可以微信支付找數，或以騰訊小程式預約看診或取藥等，以提高效率水平。

李嘉豪說，若企鵝醫生所提供的電腦系統合適，在得到同意下，考慮應用至集團旗下其他醫學美容、牙科等診所；但目前根據協議的合作只限全方位診所，醫學美容等業務未有計劃。

《星島日報》指出，除協議之外，醫思醫療也積極考慮與「企鵝醫生」在大灣區其他城市尋求合作機會。今年該公司亦會在重慶及深圳分別開設 1 間新診所。