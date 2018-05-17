資金追捧高殖利率成長股

產業透明度與成長動能佳是當前首要的選股方向，高股息殖利率營收成長股搭配營益率明顯拉升為篩選條件，是進退有據的策略。

文．馮泉富

過去一周台股加權指數隨著美國科技股的走強，也突破了均線糾結區，一度攻抵接近一萬一千點；新台幣的止貶回穩也是主要原因之一，讓原先場外觀望的外資，重新回到買超行列。

中美貿易紛爭出現轉圜 全球經濟增長變數減少

由於台股與美股之連動性仍高，後勢發展型態仍得視美股為馬首是瞻。目前訊息面比較有利多方的是原先市場擔憂的中美貿易紛爭，似乎有出現紓緩的現象。由川普總統指示商務部儘速讓中興通訊恢復營運的舉動觀察，川普此番言論被視為向中方釋出善意，中國也立馬善意回應，將加快審查高通併購恩智浦一案，且電動車巨頭特斯拉 (Tesla) 也正式獲得上海營業執照，實現在中國設廠的計畫。

這一切髮夾彎的變化，顯示當初制裁中興通訊的目的只是為了累積日後談判協商的籌碼，並無意真的挑起兩敗俱傷的貿易戰，果然是生意人的思考邏輯。這樣對資本市場的後勢研判至少去掉一個變數，可以更聚焦在基本面與貨幣政策之變化。

日前美國新公布的五月密西根大學消費者信心指數初值為 98.8，優於市場預期的 98.3，比去年同期增加了 1.8 個百分點，因此，美國消費市場的景氣可望維持在擴張的軌道。唯獨需留意的是，美國消費者對一年的通脹預期初值為 2.8％，高於四月終值 2.7％。顯然，目前若要列舉影響美股短線的負面因素，通膨壓力之影響將是首位。

通膨壓力為影響市場信心首位

日前新公布的美國四月消費者物價指數 (CPI)，比前月上升 0.2％，較去年同期上升 2.5％，年增幅創去年二月以來新高 (三月 CPI 年增 2.4％)。

若排除波動性大的食品與能源價格，四月核心 CPI 月升 0.1％，雖較前兩個月的月升幅 0.2％和緩，但仍比去年同期上漲 2.1％，仍處於聯準會 (Fed) 設定的 2％目標之上。

另一個 Fed 偏愛的通膨指標，個人消費支出 (PCE) 物價指數，四月也觸及 2％，這樣的數據將促使 FED 六月升息一碼幾乎已無懸念。

目前市場更關心的可能是國際原油價格的波動，如果國際油價持續上漲，就將是啟動 FED 下半年加速緊縮貨幣的最後一根稻草，也將導致股債兩市波動風險加劇。

由於目前國際原油價格仍挺在每桶 70 美元以上，經由原物料與運輸價格的傳導效應，美國核心 CPI 年增幅可能很難回降到 2％以下，因此研判，在六月美國 FOMC 會議開完以前，除非美國景氣基本面或指標企業出現令市場更驚豔的利多，蓋過市場對加速升息之恐懼，否則美股應是區間波動的行情機率最大。

產業透明度＋成長動能佳 選股兼顧攻防兩方向

將焦點拉回台股，截稿前 MSCI 指數編纂公司公布半年度調整結果，因中國 A 股納入 MSCI 新興市場之排擠，台股於新興市場指數權重調降 0.21 個百分點 (調整後占一直 1.13％)，亞洲除日本指數權重調降 0.25 個百分點 (調整後權重占 12.84％)。本次權重調整預估將影響 33～34 億美元，換算約為一千億元新台幣將流出台股。

另外，在美元指數未明顯轉弱以前，也暫時不能過度期待外資大幅加碼的力道。因此，台股現階段走勢也將呈現區間整理的波動，盤面結構將屬於個股表現居多。

至於選股的策略，可分為兩部分，可選擇現金殖利率相對高為主要條件，搭配營收之增長力道為次要條件來篩選，這是屬於防禦型選股策略。另一種策略，可由營益率明顯拉升為條件來篩選，其代表營運體質明顯改善的基本面選股策略。

恒耀扣件排名全球前十大 量產鋁合金螺絲坐二望一

先就防禦型策略來篩選，假設現金殖利率達 3％以上，四月營收年增率 10％以上，產業景氣透明度佳者，是現階段穩健投資的選項之一。例如恒耀 (8349)，主要產品為車用及工業用扣件，恒耀為全球前十大扣件大廠，年產能達十萬噸，全球市佔率約 4～5％，為國內最大的車用扣件製造廠。

生產基地位在台灣、德國、廈門、蘇州等地，台灣工廠在保安跟仁德，中國在蘇州有五家公司，在廈門有四家公司，還有 2014 年收購的德國螺絲廠 ESKA，目前在全球五個國家 (台、中、美、德、泰) 共有 21 個生產及銷售據點。

產品約 80％應用在汽車 (Auto OEM 占 40％、Tiers1 30％、Non-Auto OEM 占 17％(電子電機)、其他占 12％)，銷貨對象是汽車廠或是 Tiers 大廠(如 ZF、TRW… 等) 本身是組裝廠的公司，跟同業是出給經銷商再賣給 OEM 廠的模式不同，因此利潤空間相對較大。以銷售地區別比重而言，目前美國及歐洲皆佔 30％，亞洲佔 40％。

恒耀持續在德國廠開發鋁製扣件，選擇在歐洲開發鋁製螺絲的主因是歐系車零組件鋁製的比重較高，由於鋁製品必須搭配使用鋁製螺絲，目前鈑材跟引擎都採用鋁製品的比率持續提升，帶動市場需求同步成長。

鋁製螺絲的關鍵在於鋁合金材質的混料比例以及熱處理等技術，恒耀目前為全球屬一屬二有量產能力的公司，另一家競爭對手也是德國公司 (Lisy，2016 年營收為 2400 萬歐元)，鋁製螺絲產品的主要客戶為賓士、福斯、BMW。

不同於一般扣件廠僅為車廠的 Tier2 供應商，恒耀採取為客戶提供一站式購足，且幫助客戶管理大中華區採購及提供庫存管理之營運模式，全球前五大車廠 VW、Toyota、GM、Ford、FCA 等均為恒耀客戶。

雖然 2017～2018 年中國整體車市在購置稅優惠政策逐漸退場下，成長率僅在 3～5％，但恒耀透過幫助客戶管理大中華區採購及庫存管理，近年中國廠營運成長均大於整體中國車市成長率，2017 年廈門廠營收年成長為 16.5％，2018 年將提升對客戶滲透率，預估廈門廠年營收可成長 12～15％。

股息殖利率 4.9％ 今年 EPS 約 7.24 元

恒耀四月宣布將以 0.64 億美元收購廈門廠 45％股權，預計將於第三季完成收購動作，收購完成後，恒耀對廈門廠持股將提升至 100％。由於去年廈門廠獲利約 5.6 億元台幣，預估今年獲利成長性可望達 10％，完成收購後，廈門廠獲利貢獻將可呈現顯著提升。

另外，恒耀為 Tesla M3 扣件供應商，滲透率達五成，展望 2018 年，預估 M3 出貨量將提升至 20～25 萬台，佔恒耀出貨比重將提升至 1～2％。

市場法人認為 2018 年在對客戶滲透率提升下，預估營收約 112.2 億元，年增 8.4％，預估稅後淨利 8.42 億元，年增 22.2％，EPS 估約 7.24 元，其將配發 5.6 元現金股利，殖利率達 4.9％，進可攻退可守。

來源：《理財周刊》 925 期

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