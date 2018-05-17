藍海地產 曼谷kawa HAUS投資說明會 5/27盛大展開

文．蔡武穆

藍海地產集團代理泰國第一大建商尚思瑞 Sansiri 建案 kawa HAUS，預計五月二十七日於 101 國際會議中心舉辦投資說明會，kawa HAUS 建案在著名的 T77 社區內，採用日式度假村風格設計，以「竹」與「川」兩個意象規劃建築語彙，塑造一種寧靜典雅的世外桃源，2017 年底推出即受到香港、新加坡、台灣等投資客關注，將有機會推升曼谷房價另一波高潮。

曼谷市中心精華地段 CBD 房價每年都有 7～10％漲幅，但是因為市中心土地供給量快速減少及地價不斷飆漲，大型建商積極往市中心精華地段外圍推案，最著名就是 Sansiri 沿著素坤逸路七十七巷打造的 T77 社區。T77 位於 Onnut 白領生活區，目前將近 50％的外籍人士，包含日本、歐洲、美國人在此居住，推升房價快速攀升，2009 至 2013 年 T77 社區房價平均漲幅在 4.5％左右，2014 至 2016 年平均漲幅推升至 10％，已漸漸超越市中心精華地段漲幅。

交通便利 生活機能完善

租金投報率方面，由於市中心精華地段房價基期已高，租金投報率在 4～5％，T77 社區內建案租金投報率則在 6％左右，目前每平方米租金每月六百泰銖，藍海地產表示，與 kawa HAUS 建案同系列的 HASU Mori 建案月租金已超越六百泰銖平均水準，未來 kawa HAUS 租金可望有相同的表現。

近十年曼谷 MRT(地鐵) 及 BTS(輕軌) 陸續完工，車站附近的房價呈現爆發性成長，其中又以 Onnut 區最為亮眼。2011 年後 Onnut 站終結末站，陸續延伸出去五個站點，帶動沿線兩個大型商場進駐及小商店林立，生活機能日趨完善，人口大量移入，房價從 2013 年每平米六至七萬泰銖上漲到 2016 年每平米十一至十二萬泰銖，漲幅近八、九成。BTS Onnut 站外，Onnut 區對外還有其他的交通優勢加持，例如 Sukhumvit 77 巷可以直達機場及其他周邊區域，Sukhumvit 50 巷則可連接高速公路直達市中心，或是通過 Rama 4 街直達曼谷腹地。

另外，越來越多的小資族、外籍商務人士，選擇在 Onnut 租房或置產，讓此區原本是以泰國人的傳統社區為主，慢慢轉型成國際社區，因此 Onnut 區附近有兩所很著名的國際學校，一所是 Wells，另一為 Bangkok Prep，是推升房價上漲的另一原因。

Onnut 區內 T77 社區被譽為「曼谷桃花源」，以素坤逸路七十七巷為主要幹道，前方有帕可濃運河流過，環境寧靜優美。整個社區占地八萬平方米，生活機能優越、自成一體。社區內擁有十五所國際學校，例如全泰國頂尖的 Bangkok Prep 中學、國際學校 St Andrews International School，BTS 三、四站可到達不同風格的商場，包括 W District 商業區、Gateway Ekkamai 商場及 Sansiri 自有日系 HABITO 購物中心，另外，還有三所大型綜合醫院等，T77 儼然成為曼谷人心中高品質生活的代名詞。

休閒設施齊全 享受大自然氛圍

T77 社區的新成員 kawa HAUS 是融合泰式及日式設計的綜合住宅大樓，以「川」與「竹」兩個意象，打造一個典雅、寧靜、溫馨的世外桃源，公寓大樓的立面是依據剖開的竹子形象而設計，錯落有致地排列看起來十分別致，整個項目還設計一個巨大的植綠區，名為綠洲 (Osasis)，占地四千六百平方米，內部還有一座 kawa 橋和兒童游泳池，游泳池的竹傘下，設有無線充電座。

kawa HAUS 以三棟七層住宅大樓和一棟二層的設施樓組成，共五四六個單位，備有一房、二房及三房。大廳採用雙層挑高設計，浮世繪風格的巨大壁畫展現川流不息姿態，與戶外的運河相呼應，休閒設施亦齊全，除了戶外游泳池外，還有冷暖水按摩池、共享餐室、健身室及休憩區、天台花園，以及電動汽車充電區，一覽運河的自然景觀，享受大自然群樹圍繞、碧草如茵的寧靜氛圍。該建案 2020 年完工，目前每平方米十六萬泰銖起。線上報名官網： www.bogroup.com.tw，洽詢電話：02-29259997，免付費專線：0800-30-8585

來源：《理財周刊》 925 期

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