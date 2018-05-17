股市怕買貴？韓國夠便宜

北韓中央通訊社宣布了暫停會晤的決定。目前尚不清楚這一舉措是否表明平壤和首爾之間更大範圍的談判都已破裂。金正恩與南韓總統文在寅最近會面之後，南北雙方的關係愈發火熱。美國國務院發言人 Heather Nauert 說，圍繞川普和金正恩峰會的準備工作仍在繼續，美國也沒有收到任何通知說出現了可能的障礙。 新聞來源: 鉅亨網 2018-5-16

經歷連年上漲後，投資人不免擔心股市較貴，未來上漲空間有限。儘管目前全球股市平均本益比高達 19.7 倍，部份國家股市確實已經貴的離譜，但仍存在些許便宜的好標的。其中又以受到北韓核試驗及潛在戰爭風險打壓的韓國股市，股市更是便宜，是價值型投資人的好選擇。

1. 與全球相比，韓國股市超便宜

全球股市便宜程度，韓國居首

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/16。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。僅比較於彭博全球股市樣本佔比高於 0.5% 之國家。

根據定義，企業價值等於公司市值加上總負債再扣掉總現金，相較於單純的股票市值，可更精確的衡量企業完整價值（通常用於企業併購，計算被併購標的合理價值）。企業價值除以稅前息前盈餘，則是比較企業價值貴或便宜的關鍵。根據彭博資訊，韓國、俄羅斯及香港股市的企業價值 / 稅前息前盈餘都低於 10 倍（全球股市平均為 15.9 倍），其中韓國股市更以 7.5 倍居全球主要國家股市之冠。

2. 與歷史相比，韓國依然最便宜

全球股市本益比與歷史平均偏離程度比較

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/16。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。僅比較於彭博全球股市樣本佔比高於 0.5% 之國家。偏離程度為目前本益比與過去 10 年平均值間差距。

韓國股市不只是全球最便宜，與自身過往相比，目前價格也低於歷史平均。根據彭博資訊，韓國股市目前本益比與過去 10 年平均值間差距為 - 0.4 個標準差，為全球少數本益比低於過去 10 年平均者（墨西哥、韓國、土耳其、波多黎各、哥倫比亞及波蘭本益比均低於過去均值，但僅韓國佔全球股市權重超過 0.5%），同樣也是全球主要股市中相對最便宜者。

3. 美國景氣熱，韓股可望受益

2017 年韓國出口金額為 5,739 億美元，佔 GDP 比重約 37%，貿易依存度為 67.9%。全球需求好壞透過出口影響韓國經濟，而美國製造業採購經理人指數又是衡量全球需求的重要指標，因此，投資人可透過美國製造業採購經理人指數判斷韓國股市走向。

從下圖可看出，美國製造業採購經理人指數確實與韓國股市年增率走勢亦步亦趨，當美國製造業採購經理人指數升高時，韓國股市往往表現強勁。北韓領導人金正恩於 2010 年上台後，持續進行核試驗、與美國關係緊張，並一度引發戰爭爆發的隱憂，是韓國股市近期與美國製造業採購經理人指數脫鉤的主因。待南北韓緊張情緒消散後，韓國股市後勢可期。

美國景氣左右韓國股市

資料來源：Bloomberg，採韓國 KOSPI 指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/16。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

價值型投資人，韓國基金正夯

葛拉罕及巴菲特等大師，充分展現出價值型投資買低的威力。在全球股市大多漲高的當下，便宜資產越來越難尋，價格受到戰爭風險壓抑的韓國股市，是價值型投資人的好選擇。

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