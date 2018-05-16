馬來西亞變天，東協變色？

馬來西亞匯、股、債市 14 日為國會大選變天後首度恢復交易後，但投資人處變不驚，反而逢低買進，使股市開低走高、馬元意外升值，公債也僅小幅下跌，主因為新政府財經閣員及「五大老」顧問團令投資人恢復信心，高油價也支撐市場。 新聞來源: 經濟日報 2018-5-15

馬來西亞大選結果出爐後，投資人擔憂政策方向恐遭調整，經濟成長也可能受此影響而下滑；加上阿根廷披索持續瘋狂貶值，新興市場資產成為投資人避之唯恐不及的燙手山芋。但新興市場各國差異甚大，鉅亨基金交易平台建議投資人別錯把馮京當馬涼，東協股市現在還不是賣出時機。

1. 不像阿根廷，東協五國準備充分

東協五國外匯儲備排名

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

4 月 19 日以來，阿根廷披索兌美元貶值 19.3%，阿根廷央行為減緩匯率貶勢，拋售手中美元並購入阿根廷披索，外匯儲備也由 624 億美元驟降至 534 億美元。很多投資人擔心匯率重貶及資金外逃潮會蔓延至其他國家，並引起新一波金融危機，但新興市場各國口袋深度大不同。其中曾經在亞洲金融風暴受傷過的新興亞洲諸國，都建立起充足的外匯儲備（東協五國中僅菲律賓外匯儲備低於 1,000 億美元，但菲律賓外匯儲備佔 GDP 比重高達 22.8%，遠高於阿根廷的 7.8%）。

2. 經濟成長穩健，股市靠山

東協五國經濟成長與股市表現

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 東協指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。2018 及之後數據為預估值。

充足的外匯儲備金額是東協五國穩定匯率的工具，優異的經濟成長率則是股市上漲的最佳推手。從上圖可看出，東協股市年增率與東協五國經濟成長率走勢相仿，當經濟成長強勁時，股市往往跟隨走高。根據彭博彙整各家投資機構分析師預估，東協五國未來 6 個季度的經濟成長率約介於 4.8% 至 5.1% 間，優於全球的 3.8%，穩健且強勁的經濟成長將有助吸引海外資金並推升股市。

3. 中國接班人，東協潛力足

為面對消逝中的人口紅利及人口老化壓力，中國國務院於 2015 年發佈「中國製造 2025」計畫，宣示中國將向高端製造業及科技業升級。隨著中國勞動人口的減少及薪資的增長，傳統勞力密集的產業也將逐步移出中國，並開始挑選下一個產業聚落。而不論是地理距離、文化、教育水平都與中國較相近的東協，將是接下這一大棒的最有利人選。

根據美國人口普查局統計，東協五國人口為 4.7 億人，其中 15-65 歲勞動人口為 3.2 億人，15 歲以下人口為 1.2 億人，平均生育率為千分之 18.4（高於中國的千分之 12.3）。廣大的潛在勞動人口及更年輕的年齡分佈，將是東協未來經濟成長最大支柱。

東協五國勞動力充沛

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

中國接班人，東協基金出列

過去，台灣在內的亞洲四小龍接下美歐等國製造業的重擔，隨著四小龍經濟的成長，該重擔轉移至薪資較低的中國，而如今東協也將從中國手中接下該角色。未來 20 年，東協有機會重現過去中國經濟快速成長的歷史，經濟成長及股市表現都值得期待。

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