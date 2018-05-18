羅尤美：歐股價值浮現 投資聚焦兩大亮點

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，歐洲央行的量化寬鬆政策與利率水準的調整動向，往往為全球市場投資人動見觀瞻指標，然而投資人卻常忽略的是，歐洲經濟與企業獲利基本面的變化。

首先，歐元區二月失業率下滑至 8.5%、是 2010 年以來最低水準，伴隨銀行信貸活動回升、IFO 德國企業調查指數來到十多年高點，內需消費已成為驅動歐洲經濟增長的主要動能，尤其歐洲政治風險逐漸消退，可望進一步推升經濟前景。

再者，歐洲企業獲利是一大亮點，根據 FactSet 統計至 2018 年 3 月底，相較美國及全球企業盈餘已超越 2007~2008 年金融海嘯前高點，歐洲企業盈餘距離海嘯前高點卻仍有 39% 空間，著眼歐洲有五成營收來自海外，可望持續受惠全球經濟復甦，加上歐洲企業多屬價格接受者，過去幾年通縮或物價低迷環境壓抑歐洲企業利潤率，評估未來通膨上揚將帶動歐洲企業盈餘增長，MSCI 歐洲指數 2018~2020 年的每股盈餘及每股股利預期將穩健上揚。

羅尤美指出，過去幾年聯準會及歐洲央行採取量化寬鬆政策之後，美國及歐元區通膨已自底部緩步上揚，而歐元區勞動市場調查顯示認為勞動短缺的經理人比例明顯上揚，將持續推升歐元區核心通膨率，歐洲股市的特性就是對於通膨較為敏感，歷史經驗顯示當美國十年期公債殖利率上揚期間，歐洲股市表現將比美股及全球股市強勢。

整體來看，預期 2018 年歐洲經濟及企業盈餘等基本面將持續朝正向發展，較寬鬆的財政政策及仍屬寬鬆的貨幣政策有利股市投資氛圍，截至目前為止政治風險已被遏制，提供歐股評價面重新回升機會。

羅尤美表示，歐洲股市的潛在變數須留意歐洲去年經濟成長與企業獲利創新高之後，比較基期已被墊高，稍有不如預期的經濟數據仍可能引發市場疑慮，全球主要國家債務佔 GDP 比重偏高、歐元走勢及歐洲央行貨幣政策動向，英國退歐談判進展、義大利政局或是地緣政治等新聞頭條風險也可能干擾投資信心。