三大法人連2賣 外資調整電子三雄操作策略 台積電重獲買超

台股今 (16) 日受到區域政治恐趨惡化，加上台指期結算，一度站上 10900 點後又失守，終場小漲 22.84 點，以 10897.57 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 3.56 億元，外資自營商賣超 0.74 億元，投信賣超 7.69 億元，自營商自行賣超 5.53 億元，自營商避險賣超 7.39 億元，合計三大法人賣超 17.06 億元，已連續賣超 2 日。外資對於電子三雄的操作策略卻與日前相反，轉為調節鴻海及大立光，改買台積電。

期貨部分，三大法人多空互異，外資重新加碼多單 2743 口，淨部位多單回升到 4 萬口以上，來到 42464 口；投信回補空單 74 口，淨部位空單來到 23738 口；自營商加碼空單 233 口，淨部位空單來到 2692 口，合計三大法人加碼多單 2584 口，淨部位多單為 16034 口。

外資今天繼續將買盤放在金融股，尤其是重量級的金控股，包括開發金及富邦金就高居外資買超第一名及第三名，台新金、國泰金、新光金、合庫金等也均獲外資買超。不過包括中信金、兆豐金、元大金、永豐金、華南金、第一金、玉山金等則是遭外資賣超。

至於電子股部分，外資則是偏賣超，其中鴻海遭外資中止連 4 天買超，國巨也遭外資中止連 2 天買超。至於緯創因為傳出蘋果 iPhone SE2 可能遞延推出，今天超外資大砍 1.1 萬張。

ETF 部分，外資連續 4 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是沒有買賣超動作；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 4 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名開發金，買超張數 26631 張，第 2 名台泥，買超張數 15168 張，第 3 名富邦金，買超張數 13339 張，第 4 名華邦電，買超 11988 張，第 5 名群創，買超 9096 張，第 6 到 10 名依序為，群創，買超 9096 張；台新金，買超 7193 張；合晶，買超 6534 張；富邦 VIX，買超 6106 張；錸德，買超 5660 張；大聯大，買超 5645 張。

外資集中市場賣超第 1 名為緯創，賣超張數 11010 張，第 2 名亞太電，賣超 8372 張，第 3 名英業達，賣超 8049 張，第 4 名中環，賣超 7850 張，第 5 名晶電，賣超 7693 張，第 6 到 10 名為鴻海，賣超 6717 張；正新，賣超 4557 張；中信金，賣超 4442 張；亞泥，4245 張；聯電，賣超 4069 張。

法人表示，外資今天有稍稍擺脫昨天 MSCI 調降台股權重的賣超壓力，不過整體來看，今天的買超幅度相當有限，尤其好不容易才重獲買超的鴻海，又遭到賣超。顯示外資對於鴻海減資看法，已被財報不如預期而改變，如果鴻海還是繼續遭外資賣超，則對於指數要攻堅 11000 點恐有壓力。