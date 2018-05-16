台股盤後－金小胖耍脾氣國際股綠 金、傳成避風港 小漲22點力守5日線

台股今 (16) 日受到金正恩恐將中斷與川普會談，美股及亞股走跌，加上台指期結算，電子三雄未表態，被動元件也因短線漲多拉回，盤面僅靠矽晶圓族群續強，指數一度站上 10900 點但隨即失守，金融與水泥吸金撐盤，指數在最後一檔黑翻紅，小漲 22.84 點，以 10897.57 點作收，仍力守 5 日線之上，成交值 1376.43 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對抗跌，雖然尾盤一度陷入震盪，但終場還是小紅作收，小漲 0.09 點，以 152.66 點作收，成交值 524.38 億元，創今年第 3 高成交值。

台股今天漲多於跌，漲幅最多是水泥類股，漲幅達 3.1%，塑膠漲幅也超過 1%，電器電纜、金融、電子通路、油電燃氣、資訊服務、食品、建材營造、化學、紡纖、半導體、貿易百貨、電腦設備、鋼鐵、化學生醫、觀光等也均收紅。

下跌類股則有其他電子、電子零組件、電機機械、造紙、玻陶、航運、橡膠、光電、生醫、汽車、通信網路、其他類等也均收黑。

電子三雄今日溫吞，儘管台積電力收平盤，但是股王大立光與鴻海都下跌，其中鴻海還回補周一跳空缺口，也讓股價回測月線壓力加大。

被動元件也因為短線漲多出現拉回，股后國巨失守千元大關，盤中一度大跌 8%，拖累大毅、信昌電、佳邦、鈞寶、越峰、興勤、聚鼎、禾伸堂、凱美等下跌逾 1%。

矽晶圓族群則相對續強，環球晶再衝 636 元歷史新高，中美晶、嘉晶、合晶等也均收紅。

金融股也成大盤穩盤力量，包括金控雙雄富邦金及國泰金均上漲於 1%，開發金、新光金、中信金、台新金、合庫金、兆豐金、第一金、永豐金等也均收紅。

水泥走勢也相對強勢，包括台泥、嘉泥、幸福、環泥、信大等已均收紅。

分析師林孟漢表示，在國際股市陷入震盪，台股今天相對抗跌，雖然電子三雄及被動元件表現偏弱，不過資金持續類股輪動，並沒有因此退場，顯示投資信心還在，整體來看，第 1 季財報亮眼股，仍將是短期資金關注焦點。