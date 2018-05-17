【大行報告】德昌電機(00179-HK)被瑞銀花旗下調目標價

德昌電機(00179-HK)公布，截至今年3月底止全年股東應佔溢利則上升近11%至2.64億美元，每股盈利30.64美仙，末期息每股派34港仙。期內，營業額按年增加16.6%至32.37億元，創集團歷年新高，主要受惠業務銷售表現強勁、全球經濟環境改善，以及推出新產品和多項主要產品應用的市場佔有率增加；至於未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)總額為5.2億美元，按年上升16%。

德昌電機毛利增6%至7.91億美元，受定價壓力、原材料及勞動力成本以及收購帶來產品組合變化，毛利率下跌2.5個百分點至24.4%。全年派發股息51港仙，較去年升1港仙，公司主席兼行政總裁汪穗中稱，因未來公司有重大資本投資之需要，會審慎考量未來派息比率。

瑞信表示，雖然集團去年業績較差，不過投資者早有預期毛利率會維持在現水平。瑞信將德昌電機目標價由30.2元下調至28.5元，維持「中性」評級。

花旗將目標價由41元輕微下調至40元，維持「買入」評級，又將今年盈利預測調低2%，以反映集團去年邊際利潤較預期低，全年業績略遜預期，但相信淨邊際利潤會繼續改善。除非原材料成本較預期高，否則花旗將繼續維持德昌在中型股首選名單內。

該股今早以26.5元開出，現報25.6元，跌3.39%。成交57.65萬股，涉資1491.5萬元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)