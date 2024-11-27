〈川普關稅新政〉鴻海劉揚偉：德州擴大AI伺服器產能 會持續投資墨西哥
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-27 14:16
美國當選人川普放話將對墨西哥等國加徵關稅後，鴻海 (2317-TW) 立刻公告斥資 10 億元在德州休士頓購買土地及廠房，引發關注，劉揚偉今 (27) 日說明，德州廠將生產 AI 伺服器，本來就規劃這個方向，至於墨西哥未來還是會持續投資。
劉揚偉說明，德州廠生產 AI 伺服器，不只有輝達 (NVDIA)(NVDA-US)，還有其他客戶；目前除了在德州外，鴻海在美國加州聖荷西、威斯康辛州，以及台灣、墨西哥等都有生產伺服器的據點。
針對墨西哥，劉揚偉解釋，墨西哥人口超過 1 億人，人口足夠大的市場會形成一個區域，就會建構當地的製造體系，中南美也是個非常龐大的市場，未來會持續在墨西哥當地投資，因應未來區域製造布局。
不過，川普放話上任後將對墨西哥進口商品課徵 25% 關稅的消息，還是衝擊鴻海股價連二日走弱，今日失守 200 元大關，終場下跌 6 元或近 3%，收在當日最低 196.5 元，跌破季線、回測半年線。
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