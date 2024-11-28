黃仁勳CES演講有望提高晶片銷售預期！花旗喊進：輝達明年一月前將再漲27%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-28 09:43

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花旗集團 (C-US) 分析師在最近一份研究報告中將輝達 (NVDA-US) 在未來 90 天內置於「積極催化劑觀察名單」，並稱隨著輝達創辦人兼執行長黃仁勳準備在 CES 2025 發表開幕主題演講，這家晶片巨頭的股價到 2025 年初可能還會飆漲 27%，達到每股 175 美元的目標價。

《商業內幕》報導，CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在美國拉斯維加斯開展，黃仁勳將於 1 月 6 日發表開幕主題演講，並在 7 日舉行金融分析師問答會。

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花旗分析師 Atif Malik 說：「我們對 1 月 CES 啟動積極的催化劑觀察名單，預計 Blackwell 的銷售預期將上升，管理層將討論企業和機器人行業需求拐點的推論。」

Malik 指出，在 CES 活動上，輝達可能會進一步提高 Blackwell 產品的銷售預期，因該公司會提高下一代 AI 晶片產量。

此外，Malik 預估輝達管理層將告訴分析師，輝達利潤率可能會在 4 月為止一季觸底後從此走高，並談論 AI 機器人在倉庫、製造甚至倉庫等領域的「推斷主導轉折點」（inference-led inflection）。

近年來，包括特斯拉、Figure.AI 和 Boston Dynamics 在內多家公司競相開發人形機器人，而輝達的 GPU 晶片已成爲這些設備的核心技術。

在今年 3 月的輝達年度 GTC 大會上，黃仁勳展示九款部分由輝達晶片驅動的人形機器人。

在輝達上周發表第三財季財報後，花旗將輝達股票評為「買進」，並將目標股價從 170 美元上調至 175 美元。