不演了！俄烏衝突越演越烈 川普盟友坦白軍援基輔全為了「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-27 11:00

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俄烏衝突越演越烈之際，美國南卡羅來納州共和黨參議員、川普盟友 Lindsey Graham 上周三 (20 日) 接受《福斯新聞》主持人 Sean Hannity 專訪時說，烏克蘭戰爭的一切都跟錢有關，川普將達成協定，讓基輔用稀土資源償還美國的「戰爭投資」。

Graham 發表上述言論的時間點，恰逢白宮加大力道援助烏克蘭，上周一 (20 日) 正式告知國會希望免除烏克蘭欠美國的 46.5 億美元債務。

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這位川普盟友在專訪中指出，全歐洲稀土儲量最豐富的國家是烏克蘭，價值 2 到 7 兆美元，這與 21 世紀密切相關。烏克蘭準備與美國交易，而不是俄羅斯，因此確保俄羅斯不會接管這個地方符合美國利益。

Graham 還強調，即將上任的川普政府在將此類資源轉換成現金上具有得天獨厚的優勢，川普建立了一個貸款系統，烏克蘭必須向美國還錢。「他

將達成協定，拿回我們的錢，充實我們的稀土儲備。這對烏克蘭和我們來說都是一筆好交易。」

Graham 還盯上烏克蘭的糧食，稱烏克蘭是發展中國家的糧倉，運往非洲的所有食品中 50% 都來自烏克蘭，美國可跟烏克蘭建立經濟關係賺錢，當地和平對我們非常有益。

事實上，這並不是 Graham 第一次公開表示美國可以從烏克蘭的自然資源中受益。

今年 9 月，Graham 曾在一段影片中說道：「烏克蘭坐擁上兆美元的礦產，這些礦產可能有利於我們的經濟。」他當時就站在烏克蘭總統澤倫斯基的旁邊。澤倫斯基顧問 Mikhail Podolyak 本月初也呼應稱烏克蘭擁有「鋰和鈦等稀有礦產，可與美國共同開發。

Graham 今年稍早也曾向《CBS》表示，烏克蘭坐擁價值約 10 至 12 兆美元的關鍵礦產。

Graham 反覆宣揚他的「烏克蘭坐在金礦上」的論調，聲稱烏克蘭決不能被允許走向俄羅斯或中國。他還聲稱稀土也是俄羅斯攻打烏克蘭的原因，但值得注意的是，根據《investing news network》今年 4 月發佈的數據，俄羅斯稀土蘊藏量高達 1000 萬噸，位居世界第四。