川普加徵關稅揮大棒 郭智輝：企業已有因應 但EMS廠會比較緊張

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-27 13:21

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美國新任總統川普前 (25) 日放話上任第一天祭出關稅措施，對墨西哥和加拿大課徵收 25% 關稅，對中國加徵 10% 關稅，台灣也勢必受到衝擊。經濟部長郭智輝今 (27) 日上午受訪表示，面對美國擬調高進口關稅，企業已有因應對策，預估影響不大，經濟部將與產業界共同討論妥適的因應方式，也預估 EMS(電子製造服務) 廠可能會比較緊張。

郭智輝今（27）日上午赴立法院經濟委員會審查經濟部 114 年度預算並備詢，於會前受訪，針對川普於個人社群媒體強調一上任即對鄰近國家加拿大、墨西哥徵收 25% 的進口關稅，並對中國大陸加徵 10% 關稅一說的看法。

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郭智輝指出，針對川普的關稅政策，還要和產業界共同討論，找出妥適因應方式。至於受影響產業，他判斷應是 EMS (電子製造服務業產業）會比較緊張，目前 EMS 產業大部分在德州，以及新墨西哥州，都是在美國南部，相信業者應該都有因應對策，這命題應不嚴重。

此外，針對昨日工商協進會早餐會，工商界提出「核綠共存」，郭智輝被問及，行政院長卓榮泰是否因此會對核電政策採取鬆綁、持更開放的態度。