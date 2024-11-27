〈焦點股〉川普揚言加徵墨西哥25%關稅 AI族群嚇得全盤皆墨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-27 12:12

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美國總統當選人川普周一 (25 日) 揚言，將加徵墨西哥 25% 關稅，衝擊在墨西哥當地設廠 AI 供應鏈，使得 AI 族群今 (27) 日重摔臉綠，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 跌幅沈重，雙雙跌逾半根停板，英業達 (2356-TW) 也下挫。

緯創早盤以 118.5 元開低走低，截至上午 11 點 20 分，股價暫報 114 元，跌半根停板，成交量超過 4 萬張；緯穎跌幅更為沈重，早盤以 2045 元開低後一路下探，跌破千元關卡，最低跌至 1940 元，截至上午 11 點 20 分，股價暫報 1955 元，跌幅 7.57%，成交量超過 3000 張；英業達則約有 1% 的跌幅。

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川普提出最新關稅計畫，將對來自墨西哥產品加徵 25% 關稅，台灣位於墨西哥當地的系統組裝廠首當其衝。緯穎出貨至北美地區的伺服器產品，約有 7 成自墨西哥廠出貨，產能涵蓋 L6(主機板製造)、L12(整機櫃)。

緯創同樣也有墨西哥廠，過去墨西哥廠多以生產消費型產品，逐步轉向企業用戶市場發展，包括伺服器、網通產品及車用產品等。英業達則逐步將 L6 產能轉移至墨西哥廠，以降低中國生產比重，同時也準備好 L10(組裝與測試) 及 L11(整機系統組裝) 產線。