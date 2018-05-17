金管局連翻出手捍聯繫匯率 港匯暫脫離7.85弱方保證下限

繼週二 (5 月 15 日) 凌晨承接 15.7 億港元賣盤後，香港金管局昨 (16) 日在美股盤中先是砸下 47.89 億港元，後擴大至 94.99 億港元接貨，誓死捍衛聯繫匯率，港匯因此暫時脫離 7.85 弱方保證下限，銀行體系總結餘預計降至港幣 1174 億元。

美元兌港元走勢

新浪財經報導，統計顯示，自 4 月 12 日港元匯率首次觸及 7.85 的弱方兌換保證起，香港金管局在 13 年來首次出手，美股收盤後的消息傳來前，已通過 15 次買港元、賣美元的操作，買入了港幣 576.91 億元。最新消息將令買入的累計金額增至港幣 624.01 億元。

這已將 3 個月拆款利率累計提升約 58 個基點，1 個月拆款利率累計提升約 20 個基點。

在美股午盤金傳出金管局買入港元消息後，港元兌美元為 7.8500，恰為弱方兌換保證水準。美股收盤後再傳金管局買入港元消息，港元兌美元終於脫離 7.8500 弱方保證下限，一度交投於 7.8496，但仍接近 33 年新低。

港匯承壓與本週美元指數走強有關，週二美元指數一度上漲 0.8%，刷新 2017 年 12 月 27 日以來高位至 93.46，週三美股時段延續漲勢，交投 93.50。

美元指數走勢

港元兌美元在週二香港時間 11:47 起，多次觸及 7.85 的弱方兌換保證水準。香港金管局總裁陳德霖當天表示，港元 1 個月拆款利率回軟、與美元利差擴大近 1%，導致港元匯率偏弱；若利差持續，將隨時觸發弱方兌換保證操作。

據香港銀行公會最新統計，截至香港時間 5 月 16 日 (週三) 早 11:15，香港銀行同業 1 個月 Hibor 不到 1%，報 0.97753%，較週二的 0.99299% 再度下滑，與 1 個月期美元 Libor 的利差拉大至 96 個基點。今 (16) 日 1 個月 Hibor 持平於 0.97753%。

1 個月拆款利率 0.97753%，與昨日持平。 (圖：AFP)

港元匯率一直徘徊在 7.85 邊緣，或與港美利差依舊沒有收窄跡象有關。隨著港元與美元利差拉大，市場出現套利活動，今年以來持續壓低港元匯率。港元兌美元現貨匯率由 1 月初的約 7.81 港元兌 1 美元，轉弱至 4 月中旬的 7.85 港元兌 1 美元。

陳德霖週二出席立法會時指出，今年美國升息預期升溫，美元可能變強，從近期阿根廷、土耳其等新興經濟體面對資金外流和匯率壓力可見一斑。

華夏時報網援引美銀美林新興亞洲固定收益、外匯策略師 Ronald Man 的研報指出，當香港銀行體系總結餘降至港幣 1000 億元時，才會對 Libor 產生實質影響，不少銀行將其視為銀行自身升息的門檻，將使港元利率開始與美元利率趨合。

香港金管局副總裁李達志 4 月 19 日對《第一財經》表示，銀行總結餘在 1 周內從港幣 1800 億元減少至港幣 1300 億元左右，看上去很誇張，但銀行間流動性不只是港幣 1000 多億，除了銀行結餘，還有銀行間票據可以到金管局兌換流動性，外界根本無需擔心，也未發現大規模做空港元的情況。

陳德霖表示，每當金管局承接港元賣盤後，總結餘會收縮，港美利差就會逐漸收窄，從而減低資金流出港元的誘因和規模，令港匯穩定下來。