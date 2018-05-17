螞蟻金服資產規模達2.2萬億元人民幣

在最新的100億美元融資輪中，螞蟻金服首次披露，其管理的資產規模達到2.2兆元人民幣，用戶數量達到6.22億。

螞蟻金服(Ant Financial)在其最新的100億美元融資輪中向潛在投資者透露，螞蟻金服的用戶已增至逾6億，另外還首次披露其財富管理業務的規模。

英國《金融時報》看到並經兩名投資者確認的這份文件，凸顯了馬雲(Jack Ma)的互聯網巨頭阿里巴巴(Alibaba)旗下金融科技業務在中國在線金融市場的主導地位，及其給中國銀行業帶來的挑戰。

在這份融資文件中，螞蟻金服宣稱其用戶已增至6.22億。螞蟻金服的核心支付部門支付寶(Alipay)的官網宣稱，支付寶有5.2億用戶，而巴克萊(Barclays)估計，截至2017年底其用戶數量為6億。

根據這份文件，螞蟻金服的財富管理業務目前管理著2.2兆元人民幣（合3450億美元）的資產——這一此前從未公開的數據將使螞蟻金服成為世界最大的消費者財富管理平台。其中，餘額寶(Yu』E Bao)管理著1.5兆元人民幣，是世界最大的貨幣市場基金。

英國《金融時報》 桑曉霓 報導

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