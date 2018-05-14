分析師：若下半年和Libor無明顯收窄 Hibor會續升

港匯上周再觸 7.85 弱方保證兌換水平，但未見金管局出手干預。而港元拆款利率繼續抽高，其中 3 個月拆款利率連升 19 日，至上週四 (10 日) 最高見 1.75179%。

金管局在 4 月 12 日至 19 日期間，從市場承接了港幣 513 億元的賣盤，令銀行體系總結餘逐步下降至港幣 1285 億元。

銀行結餘減少，令香港銀行港元同業拆款利率 (Hibor) 持續上升，其中又以長利升幅最大，反映市場對未來利率向上的預期。據財資市場公會資料顯示，上週五 (11 日)，3 個月 Hibor 報 1.74571%，較週四回落 6.08 點子，不過仍處於較高的水平。今 (14) 日報 1.75167%。

3 個月港元拆款利率報 1.75167%。 (圖：香港財資市場公會)

香港《文匯報》引述中銀香港 (2388-HK) 高級經濟研究員卓亮表示，近期短期的拆款利率有所下調，是因為金管局暫未再次出手承接賣盤，較上月金管局出手 13 次，明顯有減少的跡象。

不過他認為，年內拆款利率會持續上升，因銀行體系總結餘與拆款利率有直接關係，只要美國和香港的利率持續出現差距，市場必定會出現套利的情況，令金管局再次出手干預，銀行體系總結餘終會跌破港幣 1000 億元水平。

目前 1 個月期 Hibor 約為 1.1%，而美元的倫敦同業拆款利率 (Libor) 約為 1.9%，當中相差 80 點子成為套利的主要誘因。

據上周五資料顯示，1 個月 Libor 為 1.92851%，較一個月 Hibor 高約 88 點子；3 個月 Libor 為 2.35575%，較 Hibor 高約 61 點子；1 年期 Libor 為 2.77094%，較同期 Hibor 高約 48 點子。

卓亮表示，若下半年 Hibor 和 Libor 沒有明顯的收窄，港元拆款利率會持續上漲，影響企業融資成本。

上海商業銀行高級副總裁兼分析部、零售貸款及存款部主管溫偉文則指出，市場的資金成本上升，令利率水漲船高，早前平安好醫生 (1833-HK) 招股期間，港元拆款利率持續上升，不少券商的保證金利率高企，料該情況於其後小米招股會遇上相同情況。

今 (14) 日，美元兌港幣來到 7.84970，或 + 0.02%。