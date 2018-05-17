分析師：Fed 6月若升息1碼 港美息差再擴大 走資速度將加快

美國 10 年期債券殖利率突破 3.09% 水平，盤中一度創近 7 年新高，觸發香港資金外逃，港匯再觸及 7.85 弱方保證。金管局週三 (16 日) 凌晨進場承接 15.7 億港元賣盤，港元拆款利率也普遍上升，3 個月再升至 1.75786%，但 1 個月拆款利率則連跌 11 日至 0.97753%。

這次是金管局自 4 月 18 日以來再度干預港匯，今 (17) 日的銀行體系總結餘因此降至港幣 1269.29 億元。但港匯昨日依然疲弱，多度企於 7.85 水平附近，截至晚上 10 時，港匯報 7.8499 兌 1 美元。

美元兌港元走勢

港元拆款利率升跌互見，1 個月拆款利率連跌 11 個交易日，昨再微跌至約 0.97753%；不過，2 個月至 12 個月拆款利率全升，其中 12 個月拆款利率升至 2.30257%。

1 個月 Hibor 連跌 11 日。 (圖：香港財資市場公會)

《星島日報》引述上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，昨天日間港匯雖低至 7.85，但市場已可消化有關港元賣盤，毋須金管局進場，反映港元有需求，從銀行紛紛以高息搶存款亦可顯示這點，其中因為港元存款有所流失，部分原因或與資金流走有關。

林俊泓說，他不排除金管局於外圍再出手接港元賣盤，但認為本輪資金流走規模應少於上輪共港幣 513 億元的外流規模，最終視乎美匯的表現。

光大銀行金融市場部資金業務副主管顏劍文指出，由於銀行總結餘依然充裕，故短期拆款利率續軟，港美息差仍闊下，套利活動會持續，惟現時的套利盤規模已較 4 月時小，但較為頻密，因炒家怕賺了息差、虧了匯差。

顏劍文認為，下一個關鍵位將是美國聯準會 (Fed)6 月議息，若升息 0.25%，屆時港美息差將進一步擴大，套利規模或加大，資金流走速度將會加快。

港匯偏弱，使港股連跌第二日，昨收報 31110 點跌 41 點，成交港幣 1014 億元。香港《文匯報》援引訊匯證券行政總裁沈振盈分析，美國 10 年期債券殖利率昨日已升穿 3%，是一個值得留意的警號，預期資金會繼續流出香港，影響市場氣氛。

美公債殖利率 10 年

高盛經濟學家稱，為應對不斷增長的債務負擔，美國財政部只好發行更多債券，在更多的供應、更少的買家下，將促使美國需以更高利率來吸引市場買債，勢必進一步推高利率。

高盛預期，到 2019 年底，美債殖利率率料達 3.6%，屆時經濟增長將受壓，同時可能打擊股市表現。