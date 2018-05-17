天齊鋰業(002466-CN)或以43億美元收購智利SQM24%股權

據路透消息，中國天齊鋰業(002466-CN)接近以43億美元擬收購智利SQM的24%股權。SQM是全球最大的鋰生産商之一。

按周一收盤價計算，SQM市值為148億美元，以此計算，天齊取得這家全球成本最低的鋰生産商的股權，將支付約22%溢價。

此次股份轉讓方加拿大肥料商Nutrien必須在明年3月以前出售在SQM持股，這是Agrium和薩省鉀肥公司合併組成Nutrien時，其對監管機構做出的承諾。Nutrien持有SQM約30%的股權。SQM同時也是肥料生産巨頭。

天齊鋰業在上個月底錶示，計劃2018年達到4萬噸鋰化工品産量規模、2020年達到10萬噸以上産能規模。上周，該公司錶示，預計2018年産量同比增加20%左右。其中，電池級碳酸鋰産品約佔80%份額，碳酸鋰、氫氧化鋰産品均將滿産運行;另外的增量是金屬鋰，實際産能會從過去的100噸/年提升至600噸/年。鋰是可充電電池的重要原料。

天齊鋰業在2017年實現營業收入54.7億元，同比增長40.09%，歸屬上市公司淨利潤21.5億元，同比增長41.86%。

在5月15日淩晨公布的被納入MSCI指數體系的A股名單中，天齊鋰業在列。

來源: 華爾街見聞(上海)

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