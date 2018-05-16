鴻海第2屆獎學鯨計劃將開跑 新增碩博士科技獎學金

由鴻海 (2317-TW) 集團旗下教育基金會舉辦的獎學鯨計劃，第 2 屆將開跑，並新生增修進修學士班申請資格辦法，及另設碩博生可申請的鴻海科技獎學金，讓夜間部大專生及有意發展科學領域專業的同學也能申請，此次提供獎金包含 300 名每名 10 萬元獎學金，以及碩博士 10 名，每名 25 萬獎學金，總獎學金 3250 萬元。

鴻海教育基金會表示，第二屆鴻海獎學鯨申請時間為 2018 年 8 月 20 日至 10 月 30 日，詳細辦法、下載公告及申請書，都在「鴻海獎學鯨」官方臉書粉絲團，隨時更新最新消息以及不定期分享申請須知提醒。本次申請資格仍為申請時前一學年學業成績總平均 70 分以上，預計提供 300 名、每名 10 萬元獎學金。

至於碩博士科技獎學金則需學年各學期學業平均成績達 80 分 (含) 以上，研究生須提供指導教授同意書及論文研撰計畫表，研究、發展項目涵蓋在「雲、移、物、大、智、網＋機器人」方向下，預計提供 10 名、每名 25 萬元的獎學金。

鴻海教育基金會表示，董事長郭台銘曾指出，隨著科技不斷推陳出新，未來世代將朝向智慧製造、人工智慧與大數據等趨勢邁進，希望培育更多科技人才。因此鴻海擴增獎學鯨計劃項目，為培育更多科技人才、重視創新、及支持科技研發，協助有志青年在科技領域發展。