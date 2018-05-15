MSCI降權重外資中止連4買 三大法人合賣20.9億元 鴻海外資連4買

台股今 (15) 日受到 MSCI 調降台股權重，指數終場下跌 77.66 點，以 10874.73 點作收，失守 10900 點；三大法人部分，外資及陸資賣超 9.13 億元，外資自營商買超 1.24 億元，投信賣超 1.84 億元，自營商自行買超 1.03 億元，自營商避險賣超 10.97 億元，三大法人合計賣超 20.9 億元。外資中止連 4 日買超台股，不過外資仍看好鴻海現金減資效益，已連 4 天買超，創今年最長。

期貨部分，三大法人則是同步偏空，外資減碼多單 1670 口，淨部位多單跌破 4 萬口，來到 38436 口；投信加碼空單 360 口，淨部位空單來到 23812 口；自營商加碼空單 696 口，淨部位空單降到 2451 口，合計三大法人減碼多單 2726 口，淨部位多單為 12173 口。

外資今日連續第 4 日敲進鴻海，不過主要買盤仍集中金融與傳產族群，其中傳產股台泥、南亞、大成鋼、台化、長榮等，外資買超金額仍超過 2000 張以上。

金融股也持續獲外資敲進，包括台新金、華南金、開發金、合庫金、新光金、國票金、第一金、富邦金、元大金等，都見到外資買盤湧入。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 8 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天賣超，而且賣超張數達 3.7 萬張，創今年第 3 高。

外資集中市場買超第 1 名中環，買超張數 8680 張，第 2 名聯電，買超張數 7630 張，第 3 名燿華，買超張數 6927 張，第 4 名鴻海，買超 6926 張，第 5 名大聯大，買超 6726 張，6 到 10 名依序為，彰銀，買超 5184 張；台泥，買超 4670 張；台新金，買超 4408 張；南亞，買超 4130 張；元大台灣 50，買超 3526 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大台灣 50 反 1，賣超張數 37362 張，第 2 名緯創，賣超 13963 張，第 3 名亞太電，賣超 7860 張，第 4 名富邦 VIX，賣超 6649 張，第 5 名台積電，賣超 5284 張。6 到 10 名依序為，中信金，賣超 4660 張；華航，賣超 4540 張；中美晶，賣超 4520 張；廣達，賣超 4350 張；全新，賣超 3790 張。

法人表示，外資今日雖然因為 MSCI 調降台股權重，而轉為賣超，不過對於電子權值股並未跟著全部轉賣，電子三雄中僅有台積電遭賣超，大立光及鴻海仍獲買遭，顯示外資心態沒有轉空，僅是因應 MSCI 權重調整進行持股微調，整體來看，外資現在操作策略仍以財報為主要依循，財報績優股預期將是近期的避風族群。