瑞祺電通明日上市來首次股東會 今年逐季成長可期 盤中亮燈漲停

樺漢 (6414) 旗下工業網安大廠瑞祺電通 (6416) 首季財報未如預期，單季稅後盈餘 0.73 億元，季減 20.7%，年減 2.7%，EPS 為 1.21 元。不過，內部對今年雙位數成長的看法不變，預計在新客戶與新訂單效應之下，本季可望脫離谷底，逐季成長可期。該公司預計週四 (17 日) 召開掛牌上市以來首度股東常會，備受市場矚目。而股價表現方面，財報公告後，週二 (15 日) 股價重挫至 124.5 元價位，惟週三買盤湧入，近午盤時分亮燈漲停，來到 136.5 元價位，除反應後續業績成長展望仍佳，也被視為股東會行情表態。



首季為傳統淡季，瑞祺電通營收 9.52 億元，雖為同期新高，但季減 16.7%，年增 9.8%，雙率雖較上季回升，但低於去年同期，使得營業利益 0.94 億元，季減 13.7%，年減 2%，匯兌收益逾 300 萬元，單季稅後盈餘則為 0.73 億元，較上季與同期皆衰退，EPS1.21 元，未如預期。



而整體產業布局的效益發揮，長期看好。據了解，瑞祺電通 2016 年跨入具高門檻、高資安規格及認證期長之通訊電信領域，去年取得美國 SD-WAN 大客戶 Citrix(思傑系統) 訂單，雙方合作持續深化。此外，該公司 SD-WAN 也打入全球前三大美系及日系電信商市場。