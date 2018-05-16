「3+H」第二單來了 盛世大聯決定棄A股赴港上市

繼成大生物 (831550-CN) 之後，又一家新三板公司宣佈要去港股上市。盛世大聯 (831566-CN) 昨 (15) 日發佈公告，為了滿足公司業務發展需要，公司決定去香港聯交所主板上市。與此同時，該公司還宣佈終止 A 股 IPO 輔導以及 2 月甫公佈的人民幣 2.1 億元融資計畫。

新浪財經報導，盛世大聯是一家保險代理商，主要代理銷售車險產品，同時也在開展車管家服務和融資租賃業務。2017 年，公司實現營收人民幣 8.96 億元，年增 80.55%；淨利潤人民幣 7219 萬元，年增 41.86%，業績表現非常不錯。

目前盛世大聯因為重大資產處於停牌中，停牌前收盤價為人民幣 17.80 元，對應市值為人民幣 22.76 億元。

盛世大聯此次發行的 H 股股數不超過發行後總股本的 25%(未考慮超額配售權的行使)，並可授予簿記管理人不超過上述發行的 H 股股數 15% 的超額配售權，目前總股本為 1.28 億股。

值得注意的是，早在 2017 年 3 月份，盛世大聯為了去 A 股 IPO，已經進入輔導期，目前暫未結束輔導。根據公告顯示，為了此次去港股上市，盛世大聯決定放棄 A 股的 IPO。

除了放棄 A 股 IPO 外，盛世大聯還約止了正常進行中的人民幣 2.1 億元募資計畫。

港股投行人士表示，赴港上市時間表更明確，相較 A 股 IPO 有更強昀確定性，總體來講，7 至 10 個月即可掛牌上市。

這是繼 4 月 21 日全國股轉公司與港交所簽約合作備忘錄 1 個月內，第二家宣佈去香港上市的新三板企業。第一家是成大生物，5 月 4 日公佈了去港股上市的計畫。

4 月 21 日，港交所及結算所和中國全國股轉公司在北京簽約，讓企業在新三板、港交所兩地同時掛牌上市。當時出現在簽約儀式上的有成大生物、神州優車、中投保、君實生物、天士行銷、山水股份、百合網、新片場、成大生物、中青博聯、中國康富及原子高科等 11 家企業出現在簽約儀式上。

當時市場人士猜測，首批「3+H」企業主要會是當時出席的那批企業，盛世大聯要赴港上市讓人意外，顯示新三板對港股情有獨鍾。

不過，也有市場人士認為，香港市場是個偏愛大盤股的市場，90% 的資金在追逐 10% 的公司。一家小公司即使去了港股市場，如果沒有交易量，也沒有再發行的基礎。

券商揶揄「連中信集團在港股不吃香，更何況這些小公司呢？」而且新三板公司去港股上市並不是說股轉公司同意就好，依然要經過國際部審核，手續還是比較麻煩，加上港股上市成本很高，上市後市場表現卻是未知數，中小企業還是要理性看待「3+H」政策。