從同步復甦到同步放緩 中國、日本、歐洲經濟成長都在回落

那個講了一年的全球經濟同步復甦的故事最終還是走到了結尾。

官方數據顯示，中國、日本和歐洲的經濟增速都已呈現出顯著的放緩態勢。來看看一組驚心動魄的數據：

日本結束了此前連續 8 個季度的經濟擴張，第一季實際 GDP 季環比下滑 0.20%，低於市場預期，年化季環比下滑 0.60%，為 2014 年第第四季以來最糟糕表現。若第一季出現經濟衰退，日本將自此結束 28 年以來的最長經濟復甦。

德國第一季未季調 GDP 年增率修正值 1.6%，低於預期 1.8%，大幅低於初值 2.3%，也遠不及 2017 年該國 2.3% 的經濟增長率，相比上一個季度僅增長 0.3%。

歐元區第一季 GDP 季環比初值僅增長 0.4%，年增率增長 2.5%，是 2016 年第二季以來的最低增速。

中國第一季經濟年增率增長 6.8%，儘管實現了平穩開局，但 4 月份的經濟數據卻令經濟蒙上陰影：除了工業增加值增速超預期外，需求端的各項數據整體上呈現較弱水平，投資、消費、出口數據均明顯下滑，城鎮固定資產投資增速創 1999 年底以來新低，社會消費品零售總額增速年內最低，商品房銷售面積增速創 2015 年來最低。

美國雖然在第一季實際 GDP 年化季環比初值為 2.3%，超出預期的 2%，但遠不及 2.9% 的前值。一個與 GDP 增長高度相關的指數——高盛全球經濟動力指數已經下跌至 2011 年以來的最低水平。

多位分析人士警告美國可能陷入經濟衰退。高盛首席股票策略師 David Kostin 根據衰退可能性模型指出，未來四個季度美國出現經濟衰退的機率為 5%，未來八個季度的機率為 19%，未來 12 個季度的機率則高達 34%。

一些用於預示經濟增長前景的指標同樣不容樂觀：

花旗集團的全球宏觀意外指數（Global Macro Surprise Index） 已經跌至 2016 年 3 月以來最低水平。

美銀美林最近指出，全球周期性指標韓國出口年增率增速自 2016 年以來首次出現負增長。上一次出現負增長還是在 2015 年夏季，當時全球股指跌幅逼近 20% 的技術性熊市。這表明，企業盈利衰退或近在眼前。

高盛在本月初的一篇報告中寫道，客戶最擔憂的風險已經從石油擴展到了更廣闊的領域：擔憂全球經濟擴張將會很快結束。

對基金經理來說，最重要的一個問題是：下一次經濟衰退開始的時間是什麼時候？

對金融市場的影響

從「全球同步復甦」轉變到「全球同步放緩」，這種趨勢對於金融市場而言意味著什麼呢？

平安證券首席經濟學家張明的觀點是，資產重估難以避免：

2018 年全球金融市場將面臨波動性不斷上升的格局，發達國家的股市與債市均將面臨較大的調整壓力，大宗商品價格走勢面臨較大的不確定性，而除美債之外的避險資產可能受到投資者的追捧。

在全球復甦同步性趨弱、貿易戰風險上升的情況下，外需弱勢將對國內經濟增長造成拖累；外圍風險資產的大幅波動也將對國內股市帶來外溢影響；國內股市可能陷入調整格局。