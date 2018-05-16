日本第一季經濟衰退0.6% 中止泡沬經濟以來最長擴張期

日本經濟今年一開始收縮便超過預期，代表經過數十年來的擴張後，經濟成長已經達到頂峰，這對日本政府努力提升通貨膨脹率而言不是好消息。

日本第一季經濟經成長率年減 0.6%，比預估下降 0.2% 的中位數預測更為嚴重。

由於投資和消費下降以及出口疲軟等因素驅動，日本企業也擔心美國總統川普的貿易保護政策可能產生影響。

經濟再生大臣茂木敏充 (Toshimitsu Motegi) 表示，政府認為經濟正在溫和復甦，預計經濟恢復成長將主要受私人消費和資本支出推動。

他指出，「但必須留意海外經濟的不確定性和市場波動的影響。」

日本努力提振通膨率但成效不彰 （圖: AFP）

貿易順差為第一季國內生產總值增加了 0.1 個百分點，因為進口減緩的幅度超過出口。

然而，數據顯示出口成長正在失去動力，第一季成長率僅為 0.6%，而第四季成長了 2.2%。

SMBC 日興證券首席市場經濟師 Yoshimasa Maruyama 表示：「從全球來看，IT 相關產品一直處於調整階段，這降低了日本的出口和工廠產量。」

經濟學者表示，雖然收縮是暫時的，但反彈將不會像前幾季那麼強勁。

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities 高級經濟學者 Hiroshi Miyazaki 表示：「日本經濟不會陷入衰退。」「但是從長遠來看，成長速度正在放緩。」

周三發布的數據代表了連 8 季經濟擴張的結束，這是 1986 年 4 月至 6 月至 1989 年 1 月至 3 月期間，連續 12 季資產膨脹泡沫經濟時期以來成長最長的時期。

第四季成長率從早先的 1.6% 下修為 0.6%。

資本支出下降 0.1%，為 6 季以來首次下降，表明企業投資並不像許多經濟學者預測的那麼強勁。中位數預估值為成長 0.4%。

消費者支出略有下降，第一季下降幅度不到 1 個百分點。中位數的估計是維持不變。

SMBC 日興證券的 Maruyama 表示，「經濟不太可能繼續收縮。全球經濟表現良好，日元兌美元匯率超過 110 日元，所以一旦出口再次開始成長，經濟將重回溫和成長的道路。」