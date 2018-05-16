恒指低開138點 騰訊(00700-HK)報穩候季績

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MSCI明晟公布納入234隻A股入指數，昨日A股升但港股回軟，恒指昨天結束6連升，以全日低位31152點收市，挫389點。恒指夜期收報30851點，跌139點，低水301點。美股3大指數全 線下跌，道指結束連續八日升勢。港股今早走勢隨美股下跌，盤前報31014點，跌138點，跌0.44%；國指報12379點，跌62點。恒指現報31005點，跌147點，跌0.47%；國指報12382點，跌59點，跌0.47%。 「股王」騰訊(00700-HK)為今天市場焦點，收市後市後公布季績，綜合十多家券商預測，按非通用會計準則(non-GAAP)計算，料騰訊今年首季純利中位數約為185.45億元人民幣，按年增長30%。騰訊股價昨收報398元，挫3.4%，騰訊ADR收報395.32元，較港收市跌2.68元。再度失守大股東Naspers減持的配股價405元。騰訊控股現報398.2元，升0.2元，升0.005%。成交169萬股，涉資6.75億元。 證券界指，後市不需悲觀，新鴻基地產(00016-HK)以251.6億元天價投得啟德1F區1號地皮，是一個利好訊息。新地天價投得啟德1F區1號地皮。副董事總經理雷霆接受本台訪問時表示，很高興投得地皮，預期連地價整個項目總投資額約400億元。新地現報128元，跌0.775%。