科華生物(002022-CN)斥資5.5億投資分子診斷領域

科華生物(002022-CN)5月16日早間公告，公司簽署《關於投資西安天隆科技有限公司和蘇州天隆生物科技有限公司之合作備忘錄》，擬以現金方式對標的公司分步實施合計投資553,750,000元，取得西安天隆和蘇州天隆各62%的股權。

公告稱，標的公司在分子診斷領域具有較強的技術優勢和産品儲備，在臨床、工業和疾控中心佔有重要市場地位。公司在繼投資奧然生物之後，本次收購控股西安天隆和蘇州天隆將進一步豐富公司分子診斷産品線，完善公司分子診斷檢測儀器布局，大幅增加分子診斷領域的檢測項目。結合公司已有血站和臨床優質客戶群，顯著提升公司在分子診斷領域的競爭力和市場佔有率。

公司與標的公司在完成整合後，雙方可在産品、渠道和售後服務方面實現互補，有助於公司向終端用戶提供完善的産品組合，實現對臨床、工業和血站市場的全面覆蓋。研發的協同效應將大幅增加在研産品，優化新産品開發的投入。從儀器到試劑，從核酸提純到基因擴增，公司將擁有分子領域中領先的整體解決方案。

來源：中國證券網

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