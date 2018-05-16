市調：美國用戶願意多付錢看Netflix？

美國用戶的一項新調查顯示，為 FAANG 一員的網路電視串流商 Netflix (NFLX-US)，將有希望可以提高售價空間。

Piper Jaffray 分析師 Michael Olson 基於對 1,100 位國內 Netflix 用戶的調查結果，週二 (15 日) 在一份給客戶的報告中稱，「Netflix 今天可將價格提升至 15 美元以上，而大約三分之二的客戶將願意吸收這一增長並保持服務」。

目前 Netflix 的標準售價每月收費 10.99 美元，允許用戶同時在兩個螢幕上觀看高清視頻。原本價格為 9.99 美元。

根據 Piper Jaffray 的調查，64% 的用戶表示，價格超過每月 15 美元他們也不會取消 Netflix。

Olson 提道，「對於定價相關的調查 (針對任何產品 / 服務)，反應通常比實際情況更負面 (意思是如提高售價後，取消 Netflix 的用戶會比市調的多)，在價格上漲的情況下，客戶在價格未漲時通常表示願意承擔更高的價格」。

Netflix 股價日線趨勢圖

基於這一觀察，他認為，如果定價高於目前，只有不到 36% 的 Netflix 用戶會放棄服務。Olson 說道，「這使 Netflix 在未來 3 年至 5 年內價格上漲的空間很大」。

此外，調查顯示願意支付更高月費的用戶比例高於 2 年前的調查。Olson 認為，這表明 Netflix 的內容已經有所改善，足以提高用戶的價值。

Netflix 在 3 月份結束時擁有 5670 萬美國本地用戶，佔其全球總數的 45%。它表示可以達到 6000 萬至 9000 萬位國內用戶。

臨著許多競爭對手，包括亞馬遜網站 (AMZN-US)，Hulu (DIS-US) 和時代華納 (TWX-US) HBO。

蘋果 Apple (AAPL-US) 執行長 Tim Cook 週二 (15 日) 在接受彭博電視採訪時證實了公司進軍視頻內容市場的決心。但他拒絕透露具體情況。Cook 提道，「我們對內容業務非常感興趣，我們將與我們品牌一致的方式進軍，我們還沒有準備好提供任何細節，但它顯然是一個有趣的領域」。