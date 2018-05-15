香港金管局總裁稱港元匯價偏弱因息差擴闊 隨時觸發兌換操作

港元兌美元周二香港時間11:47起多次觸及7.85的弱方兌換保證水平。香港金融管理局總裁陳德霖表示，近日港元一個月拆息回軟並與美元息差擴闊，導致港匯偏弱；若息差持續，將隨時觸發弱方兌換保證操作。

他在出席立法會會議期間指出，去年美國經濟表現理想但美元兌一籃子貨幣出現貶值，今年美國加息預期升溫，美元不會繼續轉弱，而是可能變強，從近期阿根廷、土耳其等新興經濟體面對資金外流和匯率壓力可見一斑。

「最近港元一個月拆息回落與美息差距擴闊近1%，在此情況下港元匯率偏弱，如果息差持續隨時觸發弱方兌換保證操作。」他說。

據香港銀行公會每日公布的港元利息結算利率(香港銀行同業拆息，HIBOR)顯示，一個月拆息周二跌破1%，報0.99299%，與美元LIBOR利差擴闊至94個基點。

自4月12日港元匯價首次觸及7.85的弱方兌換保證及金管局啟動買港元、沽美元的操作以來，至今共有513億港元資金流走，拆息走高，三個月拆息累計升約58個基點，一個月拆息累計升約20個基點。

陳德霖強調，金管局不會主動調高港元利率，這亦非聯系匯率制度下的設計。港元利率走向取決於資金流向，金管局會按聯匯機制以7.85港元兌1美元的匯價買港元、沽美元，維持港匯不會弱於7.85的弱方兌換保證。

「每當金管局承接港元沽盤後，總結余會收縮，港美息差就會逐漸收窄，從而減低資金流出港元的誘因和規模，令港匯穩定下來。」他說。

隨著港元與美元息差持續擴闊，市場出現套息活動，港元匯率由年初至今持續轉弱。港元兌美元現貨匯率由1月初約7.81港元兌1美元轉弱至4月中旬7.85港元兌1美元。

香港時間15:00，港元兌美元報7.8499。

陳德霖重申，觸發「兌換保證」為港元利息正常化提供條件，有利香港經濟及金融市場持續健康發展。而”港元超低利率持續”的預期不切實際，大家借貸時要衡量各種因素，小心管理好利率及市場波動的風險。

美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)由2015年底至今年3月先後六度加息，但香港銀行一直未對港元貸款基準利率作出調整，使港元與美元的利差進一步擴闊，導致與美元掛鉤的港元匯率受壓。

香港自1983年實行港元與美元掛鉤的聯系匯率制度，2005年弱方兌換保證訂於7.85。

來源：路透香港5月15日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)