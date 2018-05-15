4月銀行理財發行量環比減少20.42%

國内最大的在線金融搜索平台融360最新監測的數據顯示，2018年4月份，銀行理財産品共發行10849款，環比減少2783款，降幅為20.42%，減少原因除了季節周期性正常減少之外，一定程度上還受到了資管新規的影響。

分幣種來看，2018年4月份，人民幣理財産品發行10676款，環比減少2679款;外幣理財産品發行173款，環比減少59款。外幣理財産品中，美元産品145款，澳元産品10款，英鎊産品8款，港元産品6款，歐元産品2款，澳元産品2款。

融360的監測數據顯示，4月份發行的銀行理財産品中，中短期理財産品的發行數量佔比在下降，而長期理財産品發行數量佔比在上升。具體來看，3個月以内(含3個月)、3至6個月(含6個月)理財産品的發行量，分别環比下降0.05個百分點、1.14個百分點;6至12個月(含12個月)、12個月以上理財産品發行量，分别環比上升0.71個百分點、0.48個百分點。

融360的監測數據還顯示，4月份銀行理財産品的平均期限為189天，同比增長了38天，期限明顯拉長。融360理財分析師楊慧敏錶示，隨著資管新規落地，90天内封閉式銀行理財將被禁止，預計理財産品期限仍將繼續拉長。

此外，4月份新發行保證收益類理財産品937款，環比減少25.81%;保本浮動類理財産品2496款，環比減少22.36%;非保本浮動收益類理財産品6922款，環比減少17.57%。非保本浮動收益類理財産品發行數量佔比為63.80%，環比增長2.2個百分點，其中淨值型理財産品發行79款，佔比為0.73%，環比下降0.09個百分點。楊慧敏錶示，4月末資管新規剛剛正式落地，銀行理財淨值化轉型效果還沒顯現。

從預期收益率來看，銀行理財産品平均預期收益率連續兩月下降。4月份銀行理財産品平均預期收益率為4.85%，環比下降0.03個百分點。在4月發行的銀行理財産品中，預期收益率最高的為星展銀行的“股得利”系列産品，預期最高收益為20%。楊慧敏錶示，投資者需要註意，這個産品是結構性産品，收益難以保證。

融360分析錶示，資管新規對銀行理財的影響主要有三個方面：一是資管新規要求打破剛兌，理財産品不得保本保息，保本理財産品將會停售;二是資管産品要求實施淨值化管理，銀行理財産品向淨值化轉型;三是要求90天以内封閉式理財停止發售，這就意味著三個月以内封閉式銀行理財産品將逐漸消失。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)