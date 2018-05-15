【港股解碼】一季度總營收199億，唯品會一家深受90後喜愛的電商平臺

致力於打造“全球一流電商平臺”的唯品會，自2008年成立至今已經有10年的發展歷程。通過一步步的轉型，穩步向前發展，如今已成為國內三大電商平臺之一。與此同時，唯品會也是國內最早佈局跨境海外業務的電商平臺。

截至目前，唯品會已完成了11個海外辦公室，18個大國際貨品倉(含海外倉和保稅倉)的佈局，在國內電商中排名前列。

連續22個季度連續盈利，業績喜人

5月15日，唯品會公布的未經審計的2018年第一季度財務報告。數據顯示，一季度淨營收總額為199億元人民幣(約合32億美元)，同比增長24.6%；歸屬於公司股東的淨利潤為人民幣5.297億元(約合8450萬美元)，比去年同期的人民幣5.519億元下降4%。事實上，唯品會已經連續22個季度連續盈利。

一季度，唯品會訂單數同比增長25%，達到9020萬。在截至2018年3月31日的過去12個月時間裏，唯品會的活躍用戶人數為5660萬人，相比之下去年同期為5550萬人。

唯品會於今年一季度與京東和騰訊達成戰略協議，由於騰訊、京東流量入口的效果在一季度還不明顯，二季度將聚焦運營匹配與平臺磨合。

90是消費主力群體

據統計，目前入駐唯品會的商家有2000多家，其中包括SKII、雅詩蘭黛、歐時力……等多家知名品牌，同時唯品會也利用自身穿戴服飾類產品的核心優勢，來吸引消費者。

近年來，唯品會抓住海淘機遇，針對年輕消費群體開啟年輕化戰略，通過時尚、海淘、平臺等多方面展開行動，迎合年輕一代的品味與需求。

（圖源：網絡，侵刪）

客戶調查顯示，自2017年年中開始，90後一躍成為唯品會的消費主力群體。數據顯示，截至到2018年一季度末，90後客戶數占比近40%，且新增用戶近半為90後。隨著90後逐漸成熟以及社會角色逐漸多元化，無論是客單價還是人均訂單量與全站的差距正在逐漸縮小，成為消費主力的態勢明朗。

同時，根據2018年第一季度數據，唯品會的金融分期產品和理財產品消費中，90後的客戶數量同樣高於其他年齡段。唯品會利用金融業務的發展促進電商平臺年輕化，提升年輕客戶群體的粘性。此外，唯品會的微信小程式中客戶群體年輕化體現的更為明顯。

在今年第一季度，更是有包括Furla，Stella McCartney和Dodo等國際品牌進駐唯品會。隨著更多時尚品牌的入駐，唯品會將吸引更多以90後為主的客戶群體。

作者：劉玲玲

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