對沖基金大佬David Rosenberg：標普至少跌四成才正常

美股的回調至少會達到 1000 點，這是加拿大 Gluskin Sheff 基金首席經濟學家、策略師 David Rosenberg 的判斷。

他在聖地亞哥 2018 戰略投資會議上作出上述判斷。Rosenberg 警告，從美國目前的家庭槓桿、企業本益比，到聯準會的貨幣緊縮，都在釋放一個明確的信號——市場將「回歸均值」。

他還給出了一切都回到原點的時間——還有一年。

標普 500 指數在今年 1 月第觸及紀錄高位的 2872.87 點，其後大幅回調，一度自高位下跌 11.8%，目前回到 2730 點上方。

Rosenberg 稱，在美股的歷史上，只有 9% 的時間股票像現在這樣昂貴。從經周期調整的本益比（P/E）來看，現在美股又升到了高位——一個可能是峰值的高位。

比較過去九個牛市的經濟增長，現在這一輪美股牛市中，經濟的增長要明顯少於前八個牛市。而牛市結束後經濟往往會出現大幅衰退，今天的增長越少，意味著牛市劃上句號後，這一次我們會面對更大規模的衰退。

所以 Rosenberg 認為，要和今天的經濟增長匹配起來，標普 500 至少要跌 1000 點。

另一個指向股市下跌的，是家庭凈資產與個人可支配收入之比。可支配收入是用於最終消費支出和儲蓄的收入，而凈資產還包括了實物資產和金融資產等，股市上漲、房價攀升都會讓凈資產上升。

家庭凈資產與個人可支配收入之比越高，個人「想象中」的財富就越多。過去 20 年間，這一比率兩次觸頂後，網路泡沫破滅和 2008 金融危機跟隨到來。

而今天美國的這一比例，已經超過了那兩次的水平。截至去年第四季，美國個人財富達到 98.75 兆美元，而全美的可支配收入僅為 14.55 兆美元。凈資產與可支配收入比達到了 6.79，創下歷史新高。

舊金山聯儲今年 1 月也提到了這一比率。當時舊金山聯儲在 Economic Letter 中坦言，這一比例通常傾向於回歸歷史均值，在前兩次攀至峰值後都出現了急劇下跌。

細分凈資產 / 可支配收入的組成來看，這一次該比例上升，股票的上漲提供了不少貢獻——和網路泡沫或是 08 金融危機類似。

但房地產、養老金等其他資產的規模也在擴大，這是與先前兩次經驗有所不同的。全球央行寬鬆的貨幣政策可能是原因之一，也正如 Rosenberg 在聖地亞哥會議上提到的——這可能是有史以來最奇怪的狀況，所有的資產都在上漲，即使是負相關的資產。



另一方面，貨幣政策也是 Rosenberg 判斷美股跌千點的重要根據。

在 Rosenberg 看來，鮑威爾會比人們想象的要更加鷹派，這位聯準會主席將標誌着低利率時代的終結。

「他（鮑威爾）過去談到過承擔風險，談到過泡沫金融的狀況。他還堅決反對長期的零利率，明確抵制來回折返 QE。現在他掌權了，大家認為他今年會升息三次，但我想會是四次。他可能會走得更遠。」

Rosenberg 認為，即使美股下跌了 20%，這位內心鷹派的聯儲主席也不會降息——他會堅定地走在利率正常化的大道上。