【異動股】食品飲料板塊午後拉升 鹽津鋪子(002847-CN)等4股漲停

午後，食品飲料板塊集體拉升，截止14:30發稿，鹽津鋪子(002847-CN)漲停報28.36元，湖南鹽業(600929-CN)漲停報18.89元，西王食品(000639-CN)封漲停報15.27元，廣州酒家(603043-CN)漲停報23.75元，千禾味業(603027-CN)、雙塔食品(002481-CN)漲超7%，養元飲品(603156-CN)漲6.04%報68.87元，海欣食品(002702-CN)漲6.03%，道道全(002852-CN)、恒順醋業(600305-CN)、惠發股份(603536-CN)漲超5%，克明面業(002661-CN)、洽洽食品(002557-CN)等個股紛紛走高漲近5%。

消息面上，MSCI於北京時間5月15日淩晨公布其半年度指數調整的結果，這也是A股正式納入MSCI指數(6月1號啓動)前的最後一次成份股調整的時間窗口。分析認為，隨著新的成份股名單即將敲定，相關成份股有望獲得資金的青睐，大金融、大消費、醫藥等白馬股將成為外資關註的板塊。

招商證券認為，“入摩”的意義，不在於增量資金，而是在於資金逐漸對業績穩健成長和行業定價權更加重視，帶來的將是估值體系重構。海天、桃李、水井坊是已經發生的案例，短期關註大眾品隱形冠軍(安琪、桃李等)，中期利好白酒(茅台、水井等)及大眾品龍頭(伊利、華潤等)。此外，以陸港通代錶的外資持續買入。比如水井坊自2017年12月11號至今5個月時間里，滬港通佔流通市值(總市值即為流通市值)，由0%激增到10.7%，幾乎每天都呈現淨流入狀態，不受股價漲跌影響。這僅僅是滬港通持股，如果加上一季報中其他外資形式持股(不考慮外資第一大股東)，保守估計持股比例已達14%。

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