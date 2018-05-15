〈A股納MSCI〉如何看待A股入摩？六大重要問題不能不知

MSCI 公司公布了下個月納入其基準股指的 234 檔 A 股個股，相當於中國股市正式邁向全球。對於 A 股投資人來說，如果不能了解這一改變對中國市場的可能影響，恐怕會喪失一個重要的投資依據。

一、什麼是 MSCI？

MSCI 全稱是 Morgan Stanley Capital International，是美國著名的指數編制公司，在 2011 年，宣布其中文名稱是「MSCI 明晟」。

MSCI 成立於 1968 年，是首家全球基準供應商。全球投資專業人士，包括投資組合經理、經紀交易商、交易所、投資顧問、學者及金融媒體，都會使用 MSCI 指數。MSCI 指數也是全球投資組合經理中採用最多的投資標的，據 MSCI 估計，在北美及亞洲，超過 90% 的機構性國際股本資產是以 MSCI 指數為標的。

A 股這次所加入的是 MSCI 新興市場系列指數。據估計，全球有 12 兆美元資金追蹤 MSCI 的指數，有 1.7 兆美元資金追蹤新興市場指數。

二、這次納入 A 股主要做了什麼調整？

MSCI 預計自 6 月起把 A 股納入 MSCI 新興市場指數，此次納入的成分股數量為 234 檔個股，增加的最大三個成分股為工商銀行 (601398-CN)、建設銀行 (601939-CN) 和中石油 (601857-CN)3 檔 A 股。

MSCI 中國全股票指數 (MSCI China All Share Index) 將新增 40 檔個股，剔除 25 檔，新增個股中市值最高的 3 檔分別是上海電氣 A 股 (601727-CN)、眾安保險 (6060-HK)H 股和在美上市的中概股漢庭連鎖 ADR。

MSCI 中國 A 股在岸指數 (MSCI China A Onshore Index) 將增加 23 檔個股，剔除 88 檔，獲新增最大市值的 3 檔個股為恒力石化股份有限公司、海瀾之家、中航沈飛。

三、A 股納入 MSCI 比例如何？

按照計劃，MSCI 短期內分兩步納入 A 股：第一步納入的比例為 2.5%，實施時間為 2018 年 6 月；第二步納入比例上調至 5%，實施時間為 2018 年 9 月。

基於 5% 的納入比例，A 股在各指數的權重將分別為：MSCI 中國 2.5%，新興市場 0.7%，亞洲 (除日本)0.8%，全球指數 0.1%。

四、將為 A 股帶來多少增量資金？

中金公司預計，納入 5% 的比例，帶來的資金增量將在 220 億美元左右；因此第一步納入 2.5% 比例對應的資金流量可能在 110 億美元左右。

（根據中金公司，納入 MSCI 指數的 A 股將占到新興市場指數 0.8% 的比重，占到全球市場指數比重 0.1 %，占到亞洲市場指數比重 1.1%。增量資金將為：3.2*0.1%+1.7*0.8%+0.4*1.1%=32+136+44=212 億美元）

(圖: 中金公司)

根據 MSCI 的進度，中國 A 股市場最終將全部被納入到新興市場指數，這將會在中長期的時間內將帶來至少 3400 億美元的增量資金。

五、對近期 A 股漲跌有何影響？

由過去歷史經驗看，在納入 MSCI 新興市場指數後，股市在 1 年內上漲機率超過 6 成。其中，韓國初次納入時，半年內大漲 25%；台灣初次納入時，半年內大漲 20%。

以納入後 1 個月來看，60% 以上的國家上漲，61.5% 的國家股市在一年後股市上漲幅度超過 10%。

長期來看，伴隨納入 MSCI 指數進程的是股市投資者結構的改變，外資持股占比將逐步高。

從 MSCI 的選股規則看，MSCI 青睞高流通市值，獲利能力強的個股。同時非常注重流動性和基本面，因此 A 股主板的金融、消費、科技板塊的行業龍頭，將是外資未來流入的主要標的。

六、那些 A 股受關注最高？

業內人士認為，從受益板塊來看，大金融最為受益，此外大消費也是外資最為關注的板塊之一。

在初始納入的 MSCI 中國指數成分股名單中，金融成分股佔最高比例。雖然成分股會有所改動，但市場預計金融股仍將保持較高的權重地位。

申萬宏源證券指出，在宏觀環境穩定、監管預期充分的背景下，重申銀行股核心投資邏輯是堅守行業業績趨勢向上、基本面改善的大主線，建議關注底部拐點標的中信銀行。大型銀行的龍頭估值地位尚未充分顯現，龍頭銀行首選招商銀行、工商銀行和建設銀行，

除銀行板塊外，證券、保險也在 MSCI 成分股中佔據一席之地。