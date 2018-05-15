今年海南省共安排重點項目70個 總投資6431億

海南省發改委5月14日提供的數據顯示，2018年海南共安排省重點項目70個，總投資6431億元，年度計劃投資624億元。其中，竣工項目6個，年度計劃投資25億元;續建項目41個，年度計劃投資493億元;新開工項目23個，年度計劃投資106億元。此外，還安排19個後備項目，總投資1634億元，這批項目開工建設後即可進入正式重點項目。

海南日報15日消息，據省發改委相關部門負責人介紹，與往年相比，今年海南省安排的重點項目具有以下主要特點：一是提高準入門檻。根據經濟發展需要，今年列為省重點項目的投資規模標準做了重大調整，較以往標準提高了1-5倍不等。譬如旅遊業、會展業、地産業(旅遊地産、商業地産)項目總投資20億元以上;互聯網、金融、物流、醫院、教育、體育、文化項目總投資10億元以上;熱帶農業、醫藥産業、海洋産業、低碳製造業項目總投資5億元以上;高新技術、戰略性新興産業、創新産業項目總投資1億元以上;路網、水網、電網、氣網、光網等“五網”基礎設施項目總投資20億元以上。

二是註重項目質量。往年為了擴投資上項目，重點項目安排的數量較多，每年達到400-500個，併且房地産項目佔比較大。2018年省重點項目安排突出提高項目質量，使重點項目真正成為“重點”。全年安排省重點項目70個，比2017年計劃項目數少431個，年度投資計劃比2017年減少1664億元。雖然總體規模比去年減少了，但項目質量比往年有較大提高，對項目選擇嚴格把關，精益求精，將一批投資體量大、帶動作用強的項目列入省重點項目。

三是嚴格控製房地産項目列入省重點項目。為了加大投資結構、産業結構調整力度，逐步減少海南省經濟發展對房地産業過高的依賴，今年海南省對房地産項目列入省重點項目進行嚴格控製。同時，對借旅遊、醫療健康、文化體育、休閑農業等名義，大搞房地産開發的項目，將從省重點項目中清除出去。鼓勵和培育熱帶農業、互聯網産業、醫藥産業、低碳製造、海洋産業、高新技術産業、戰略性新興産業的發展。

四是堅持生態優先和保護環境。列入省重點項目必須符合“多規合一”要求，切實與省和市縣總體規劃，以及經濟社會、産業發展、城鄉建設、生態環境等規劃相吻合;必須嚴守生態紅線，嚴格執行Ⅰ類生態保護紅線區的管製要求，凡符合《海南省人民政府關於劃定海南省生態保護紅線的通告》《海南省人民政府關於印發海南省經濟特區海岸帶保護與開發管理實施細則的通知》等要求的項目，必須有省政府的批準文件。

五是重點産業項目盡可能進入産業園區。農産品加工、低碳製造、醫藥産業、海洋産業、現代物流、高新技術等産業項目，必須進入六類24個産業園區，經國務院批準的國家南繁科研育種基地或列入國家部委示範、試點項目，原則上都列為省重點項目。安排十二個重點産業項目35個，佔總項目數的50%，其中列入産業園區以及國家示範區項目25個，佔産業項目總數約71%。

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