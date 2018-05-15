央行：嚴懲支付機構為非法互聯網平台提供資金清算行為

據央行網站15日消息，人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳市分局近期對智付電子支付有限公司(簡稱智付公司)網絡支付及跨境外匯支付等業務開展了執法檢查。

經查實，智付公司為境外多家非法黃金、炒匯類互聯網交易平台提供支付服務，通過虛構貨物貿易，辦理無真實貿易背景跨境外匯支付業務。同時，智付公司未能採取有效措施和技術手段對境内網絡特約商戶的交易情況進行檢查，未能發現數家商戶私自將支付接口轉交給現貨交易等非法互聯網平台使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網絡支付服務。此外，智付公司還存在未嚴格落實商戶實名製、未持續識别特約商戶身份、違規為商戶提供T+0結算服務、違規設置商戶結算賬戶等違法違規行為。

智付公司上述行為違反了《中華人民共和國外匯管理條例》、《非金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》、《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》、《國務院辦公廳關於印發互聯網金融風險專項整治實施方案的通知》等有關規定，引起大量投訴，社會影響惡劣。

綜合考慮智付公司違法違規行為的事實、性質、情節以及社會危害程度，人民銀行深圳市中心支行依據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《非金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》等法律法規，對智付公司給予警告，沒收違法所得人民幣11,078,964.39元，併處罰款人民幣14,534,813.47元，合計罰沒人民幣25,613,777.86元;對該公司相關責任人員給予警告併處罰款。國家外匯管理局深圳市分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對智付公司給予警告，合計處以罰款人民幣15,908,000.00元。

今後，人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳市分局將繼續依據相關法律規定，認真落實國家互聯網金融風險專項整治工作部署，嚴厲打擊互聯網金融亂象，從嚴查處為各類非法互聯網平台提供資金清算、支付服務的違法違規行為，規範經濟金融秩序，維護金融穩定。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)