金管局：終身年金計劃100億上限 視乎反應或提升

為保障退的終身年金計劃，獲市場熱初期待，金融管理局管理層於立法會上表示，會視乎市場反應，或適度提升發行金額上限。現時暫定首批認購限額為100億港元。他強調，由於獲取資金後涉及一筆過投資，若金額過大會影響風險管理。而個人認購額將維持在100萬上限的額度。

立法會議員周浩鼎質疑，金管局多輪監管措施令用家按揭難度增加，只能做到5成按揭，迫使市民走向更高息的二按，增加負擔。金管局副總裁院國恒回應，金管局職責需要確保銀行的審慎營運，另一方面，按揭證券公司已推出按揭保險，為真正用家支援銀行貸款，按揭成數可以高達80%或以上。

另外，金管局副總裁李達志透露，日後推出新一輪銀色債券計劃，將新增券商作為銷售渠道。

面對中美貿易爭議，陳德霖表示將會影響環球產業鏈，沒有人會是贏家。他特別關注對中小企、小商戶的流動資金。因此，金管局對銀行已有嚴格的資本充足要求，一旦商戶出現資金鏈緊張，銀行也不用馬上對客戶收緊信貸。

文：周燕芬

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