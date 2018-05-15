外匯基金一季投資收益 只得2017年全年1/10

香港外匯基金2018年一季度投資收益261億港元，與2017年全年創下的歷史高位2640億相去甚遠，只有1/10；主要受累於股票市場投資收入銳減。

期內來自其他股市投資錄得虧損74億港元，港股投資只有益15億港元，與2017年全年分別錄得高達804億港元和583億港元相距甚遠；一季投資收入主要來自外匯收益263億港元，債券收入則為55億港元。香港金融管理局總裁陳德霖解釋，2017年全球股市做好，然而2018年於1月底後，環球股市開始大幅波動，今年的投資環境將較困難，面對風險包括美國加息步伐或較市場預期為快，貿易保護主義升溫，中美貿易磨擦；期望今天舉行的中美貿易高層談判，雙方能達成協協議；中美貿易戰將沒有贏家。

另外，關於香港與內地進行跨境金融支付發展，他表示以香港錢包跨境於大灣區使用為首選爭取目標，現時有個別銀行，以及大型支付商正在研發相關系統；這亦涉及外匯管理局、中國人民銀行的政策批准，因此暫時還沒有具體時間表何時可以推行。今天的立法會會議上，立法會議員李慧琼批評，香港的跨境電子支付進展龜速，她在內地因沒有電子支付，現在連買枝汽水也出現困難！

文：周燕芬

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