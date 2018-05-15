[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月14日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2317 鴻海 128275 00637L 元大滬深300正2 117720 00632R 元大台灣50反1 78052 1605 華新 66849 6153 嘉聯益 52357 2323 中環 47389 00677U 富邦VIX 44935 2349 錸德 40889 2027 大成鋼 38226 2337 旺宏 36725 3090 日電貿 35405 2884 玉山金 34866 2891 中信金 33868 2888 新光金 33229 2303 聯電 32915 2456 奇力新 31442 2409 友達 29446 2601 益航 29093 2338 光罩 28314 6191 精成科 28236 00633L 富邦上証正2 27452 2353 宏碁 25218 2883 開發金 25044 2834 臺企銀 24915 4306 炎洲 24311 3481 群創 23922 1101 台泥 23707 2448 晶電 22667 2367 燿華 22246 6116 彩晶 20251
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
留言載入中...