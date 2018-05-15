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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月14日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2317   鴻海                128275  
00637L 元大滬深300正2      117720  
00632R 元大台灣50反1        78052  
1605   華新                 66849  
6153   嘉聯益               52357  
2323   中環                 47389  
00677U 富邦VIX              44935  
2349   錸德                 40889  
2027   大成鋼               38226  
2337   旺宏                 36725  
3090   日電貿               35405  
2884   玉山金               34866  
2891   中信金               33868  
2888   新光金               33229  
2303   聯電                 32915  
2456   奇力新               31442  
2409   友達                 29446  
2601   益航                 29093  
2338   光罩                 28314  
6191   精成科               28236  
00633L 富邦上証正2          27452  
2353   宏碁                 25218  
2883   開發金               25044  
2834   臺企銀               24915  
4306   炎洲                 24311  
3481   群創                 23922  
1101   台泥                 23707  
2448   晶電                 22667  
2367   燿華                 22246  
6116   彩晶                 20251
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