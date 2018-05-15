高盛：VIX指數太低 誤導股市投資者

高盛分析師指出，考量近期 S&P 500 指數回升，素有恐慌指數之稱的芝加哥波動指數 VIX ，似乎太低了。

高盛分析師 Rocky Fishman 和 John Marshall 表示，VIX 指數一直在 13 或其以下盤旋，為 1 月以來最低水位 (雖然週一交易時間有稍微上升)，遠低於約莫 19.5 的歷史平均。目前的水平衡量的是隱含波動率，當股市下跌時該指數會上升，反之則下降。

在 2017 年至 2018 年第一季間，S&P 500 指數、道指和 Nasdaq 指數屢創新高，VIX 平靜了一段時間，直到大約三個月前，VIX 指數飆升終結了這段平靜。

Fishman 和 Marshall 報告指出，「SPX 期權成本非常低 (6 月跨 5 週以上到期成本 3%)，但 SPX 走勢卻非常高 (過去 5 個交易日漲幅 3.5%)。VIX 指數在 13 一帶，但經濟數據卻應該要 VIX 在 15 以上才符合，且與實際波動率的正常關係應該要在 18 以上。

高盛認為，S&P 500 指數 5 日的盤中波動一直不符合指數一個月跨式期權的成本價格。

下圖顯示 S&P 平均 5 日的交易範圍與過去 10 年的一個月跨式期權交易價格之比較，不含 VIX 已經遠高於歷史平均 25 的時期 (越深色的點表示越近期)。

在研究報告中，Fishman 和 Marshall 還測量了 VIX 和實際波動率之間的差異，得出「波動指數低於市場上實際波動程度」的結論。

此外，他們指出，儘管全球其他指數似乎也出現這種脫節的情形，但 S&P 500 和 Nasdaq 似乎最為明顯。（見下圖）

高盛這份分析適逢 CBOE 全球市場公司廣泛使用的 VIX 指數信賴度受質疑的時期，因為該指數在 2 月時一度飆升，但當時標普 500 指數期貨幾乎沒有波動。

專家認為，VIX 當時罕見平地拔起是因為有人為一個月後到期時很可能一文不值的期權付出大筆資金，推動了 VIX 走高。這種「跳火坑」式交易也再次引發外界對於 VIX 被操縱的質疑，專家解釋，這很有可能有人故意買入這種期權，儘管在這一期權交易上遭受損失，但是隨著 VIX 被顯著推高，他們做多 VIX 的倉位就能獲利。

《華爾街日報》近日報導，自 2 月初以來，VIX 期貨合約的數量急劇下降，「4 月份每日平均交易量大降至一年多以來最低水準，即使其他市場的期貨和期權交易量上升。」

更甚者，包含商品期貨交易委員會 (CFTC)、證券交易委員會 (SEC) 以及金融業監管局 (FIRA) 均已對 VIX 交易展開調查，尋找是否有人為操作證據。

對於這類質疑，VIX 指數以及相關衍生品交易場所 Cboe 顯然不會認同。上個月，Cboe 執行長 Ed Tilly 曾在一次會議上表示，保證 VIX 產品以及市場的純凈是至高任務，「如果我們的監管團隊發現任何操縱行為，肯定會迅速而果斷將其根除。就是這樣！」

針對高盛最新報告的質疑，CBOE 發言人拒絕發表評論。