分析師：VIX指數變化率顯示 股市將谷底反彈

一名華爾街的分析師表示，VIX 指數是個反應人性的指南，從該指數的變化顯示，目前股市已達低點，並且將可能在幾個月內再創新高。

Canaccord Genuity 的分析師 Tony Dwyer 將股市 2 月初的暴跌，描述為一種「衝擊下跌」(shock drops) 的現象，股市修正幅度之大，使 VIX 指數的 10 週變化率飆升至 125% 以上。(註：變化率衡量一個時期到下一個時期的變化百分比)

在 2 月初的股市暴跌，S&P 500 指數和道瓊工業指數，都從 1 月歷史高點下跌超過 10%，符合進入修正的定義，同時 VIX 指數也是出現飆升。

股票隨後進入盤整，在當前水平小幅震盪，看不出明顯趨勢，S&P 500 指數在 4 月初，曾短暫低於其 200 日均線，並一度下探 2 月時的低位，但隨後反彈至最近交易區間的中位。股市在週二持續小幅反彈，但 S&P 指數仍比歷史高點下跌 5.8％，道瓊指數則低於歷史高點 6.9％。

VIX 指數，用 S&P 500 指數期貨的波動程度，以預測交易員對未來 30 天市場預期的波動程度，亦被稱為恐慌指數。

目前 VIX 已從美股遭拋售時超過 50 的高點下滑，VIX 指數週二收於 15.25，低於其長期平均水平 20。與此同時，VIX 指數的 10 週變化率已跌破 0。

Dwyer 表示，股票似乎是隨下圖走勢而變化，股市出現衝擊性下跌時，正是 VIX 指數變化率最大的時候 (大於 125)，之後股市通常會出現反彈，然後在波動率開始下降之前，股市將再次探底，但隨後會攀升至新的高點，形成一個 W 型態，高點會出現在 VIX 變化率小於 0 時。

S&P 500 指數跟 VIX 指數變化率相關連

Dwyer 在週一的報告闡述說：

我們發現，當 10 週的 VIX 指數變化率飆升至 125% 以上，然後再跌至 0% 以下時，（1）VIX 指數將進一步下跌，（2）S&P 500 指數處於低點，以及（3）S&P 500 平均在 78 個交易日後將創新高。

Dwyer 指出，觀察過去股市出現震盪下跌時，1988 年股市在再次探底之後，直線飆升至新高，而 2010 年和 2011 年的情況則是，在創新高之前，股市出現額外波動。他發現在上述 3 個時間點，VIX 指數的變化率降至 0% 以下時，股市將呈現低點，然後在 4 個月內重回新高。

但他的理論無法套用在 2008 年金融危機時，儘管樣本量很小，Dwyer 認為「這種極端的人性反應」應該是不常見的。

而 Dwyer 所指的人性因素為，當每一次股市進入修正時，投資者都會以為基本面面臨風險，但他們最終會理解到，驅動核心的基本面支撐力道依然存在，所以才會有谷底反彈現象。

他表示，這次的支撐核心的基本因素包括穩健的全球增長、受到國內活動推動的每股盈餘、資本支出上升、家庭中位數收入上升、強勁就業以及以人口為導向的更高住房擁有率。