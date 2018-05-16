美股盤中─Home Depot銷售低於預期 利率走高 道瓊大跌逾230點

美國股市週二中場下跌，道瓊指數大跌逾 230 點。Home Depot 公布上季銷售低於預期，利率走高，為市場利空。

台北時間 00:20

道瓊工業平均指數下跌 237.78 點或 0.95% 至 24661.63。

Nasdaq 指數下跌 78.70 點或 1.07% 至 7332.62。

S&P 500 指數下跌 23.91 點或 0.87% 至 2706.37。

Home Depot 公布第一季獲利優於預期，但銷售則低於預期。

對家用品零售商而言，春季是重要的一季。傳統上，採購者會於此時採購園藝用品。但該公司第一季銷售下降 1.3%。其股價於早場下跌 1.6%。

美國商務部公布 4 月零售銷售上升 0.3%，3 月零售銷售修正為上升 0.8%。該數據公布後，股市亦下跌。因消費者支出雖強勁，但利率却隨之上升。

美國 10 年期債券殖利率週二上升至 3.06%，創 2011 年以來高點。10 年期殖利率對投資人而言，尤其重要，因其為抵押貸款利率與其他金融工具的指標。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲近 0.8% 至 93.28。

分析師說，消費者支出強勁為利多，但股市在連漲八天後，難免找理由回檔。正面的經濟數據，推升了債券殖利率，為股市利空。

投資人一開始可能懷疑聯準會 (Fed) 今年不致升息四次。但市場已逐漸開始認為 Fed 於 6 月，9 月與 12 月可能升息。

根據 CME 資料顯示，週一，投資人預期 Fed 今年升息四次的機率為 51%。週二的經濟數拋強勁，進一步推升了該可能性。

Fed 的任務在於維持通貨膨脹於 2%，並守住健康的就業水平，在決定是否升息時，會考慮經濟數據。儘管上週公布的 CPI 數據低於預期，但個人消費支出物價指數 --Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 現在已接近央行的目標。