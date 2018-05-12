美股情況或許沒那麼糟 VIX恐慌指數連降五周

美國股市 2018 年開年後一直處於波動中，投資者對美股不利因素的關注度也愈來愈明顯，市場主流觀點普遍認同，美股牛市已現疲態。不過，也有部分分析師認為，在主要指標的表面之下，美股增長仍存動力，恐慌指數 VIX 已連續五周下滑，顯示市場焦慮正在散退。

首先，近期有多個指標有向好變化。

如道瓊斯工業股票平均價格指數連續 6 個交易日上漲，而那斯達克綜合指數則連續 5 個交易日上漲。

更重要的是，恐慌指數 VIX 已連續第五周下滑，昨日又再次下跌 4.38%，這顯示出市場焦慮情緒正在消退。

新橋證券的首席市場策略師 Donald Selkin 表示，交易區間的下緣找到了很好的支撐，現在突然之間，有機會開始突破了。

自今年 1 月以來，有很長一段時間，多頭都沒任何進展，但這種狀態正開始改變，指數將會創新高。

無獨有偶，Heritage Capital 的總裁 Paul Schatz 也指出，一個積極的信號是，隨著時間的推移，紐約證券交易所的股票上漲與下跌的股票的比率正在創新高。

Paul Schatz 更直言，這個指標是預測走勢的「一個 90% 準確的指標」。

此外，根據 StockCharts 的數據，標普 500 指數中有 61.1% 的成分股在本周超過了 200 天平均線，高於上周的 50%；而對於 50 日線而言，也有 61% 的成分股超過了此平均水平。

『新聞來源／華爾街見聞』