高盛的核心證券交易部門大改組：兩位聯席主管被爆下月離職

在高盛 CEO 貝蘭克梵「欽選」出候任 CEO David Soloman 不到一個月後，包括固收和股票業務在內的重要證券交易部門領導層大換血，據稱黯然離職的兩位高管是競爭 CEO 失敗。

據路透社、《華爾街日報》和彭博社援引內部備忘錄稱，兩位高盛證券部門聯席主管：現年 52 歲的 Pablo Salame 和 55 歲的 Isabelle Ealet 預計將於 6 月離職，令 45 歲的 Ashok Varadhan 暫時成為該部門唯一領導，也令高盛內部進一步拆分固收和股票交易業務成為可能。

伴隨市場波動加劇和稅改新規落地，高盛第一季的業績終於超出市場預期，有望終結金融危機之後營收逐年下滑的趨勢。去年第四季，高盛凈利潤為 - 19.28 億美元，是華爾街五大投行中唯一虧損的一家，同期的 FICC 固定收益交易業務增速回落 50%，創七年最深。

即將離職的 Ealet 女士恰好與 CEO 貝蘭克梵一樣出身於大宗商品交易部門，她於 1991 年加入高盛，在 2000 年升職為合夥人，並成為高盛唯一一位主要部門的女性主管。但去年高盛在天然氣和電力交易方面業績黯然，大宗商品主管 Greg Agran 離職，令人猜測 Ealet 承受的壓力劇增。

即將離職的 Salame 是高盛合夥人選拔委員會的成員，素以智力超群著稱。他於 1996 年加入高盛紐約辦公室的新興市場交易部門，2000 年成為合夥人，2008 年就任高盛證券交易部門聯席主管。知情人士稱，2013 年 Salame 想競爭高盛首席財務官但落選，他與客戶的關係也不是優勢。

在上述兩人離職後，留下的 Varadhan 將與 FICC（固收、外匯和大宗商品）業務去年提拔的聯席 COO Jim Esposito 和 Justin Gmelich，以及證券業務的聯席 COO Paul Russo 和 Michael Daffey 共事。

Varadhan 於 1998 年加入高盛掉期交易部門，四年後（29 歲）成為公司歷史上最年輕的合夥人之一。但知情人士透露，Varadhan 去年想跳槽去高盛大客戶之一、對沖基金 Millennium Management，談判未果還被高盛知道了。外加他主管的宏觀交易業務不佳，可能令其「星位」受損。在金融危機前，他曾有幾年的收入超過了 CEO 貝蘭克梵，兩人在曼哈頓的豪宅緊挨着。

財經媒體 CNBC 分析稱，離職的兩位證券交易部門主管，都曾被認為是 CEO 繼任人選之一。但隨著現任 COO David Solomon 繼任 CEO 的可能性越來越大，這兩位主管可能萌生了退意。《華爾街日報》提到，高盛去年從中層領導開始改組證券交易部門，想要提振士氣，並向客戶和股東顯示高盛在認真對待該部門業績下滑的事實。

高盛盤初漲逾 1%，周一收漲 0.41%，報 243.91 美元，接近 4 月 24 日以來高位。

高盛在 4 月 17 日公布財報後，股價一度多日連跌。除了與 CFO Chavez 暗示第二季不會啟動股票庫藏股有關，也受高盛短期內的收入增長不會更快影響。高盛原本計劃到 2020 年新增 50 億美元的年度收入，但 Chavez 認為絕大部分會在「周期尾部」顯現。