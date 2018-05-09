有利美股的「金髮女孩經濟」恐消失 高盛：看好原油、增持現金

根據 CNBC 報導，高盛 (Goldman Sachs) 認為，有利美股的「金髮女孩經濟」(Goldilocks)，恐逐漸消失，建議投資人在未來數月，增持原油、銅等商品與現金。

高盛股票策略師 Christian Mueller-Glissmann 在報告中指出，高盛維持對大宗商品的評級，原油和銅皆看漲，「這是最強勁的資產，擁有良好回報潛力。」

Glissmann 稱，高盛認為，熊市和經濟衰退的風險仍低。

儘管高盛仍對未來 12 個月的股市表現，抱持樂觀態度，但 Glissmann 強調，2017 年帶動美股走揚的「金髮女孩經濟」，恐逐漸消失。

美國聯準會 (Fed) 於 5 月 2 日宣布，維持利率不變，並在會後政策聲明中，調升通膨展望。

但 Fed 也提到，願意讓通膨率接近目標值 (2%) 或略為超標，不會改變漸進式升息路線。

高盛的經濟學家研判，Fed 今年將再升息 3 次，高於市場預期。

Glissmann 強調，美中貿易爭端、期中選舉，以及科技業可能面臨監管趨嚴的不確定性，將繼續影響美股表現。

台北時間週三 (9 日) 晚間 7 點 04 分，布蘭特原油期貨上漲 2.46%，至每桶 76.69 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.53%，至每桶 70.81 美元。