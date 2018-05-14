〈鴻海財報〉Q1匯率升值+新品費用增 三率均較去年同期降

鴻海 (2317-TW) 公布今年第 1 季財報，受到新台幣匯率較去年同期升值，加上新產品費用增加，儘管單季營收較去年小增 5.4%，但是毛利率、營利率及淨利率均較去年同期下滑，同時單季稅後純益 240.81 億元，也創近 4 年同期新低。

鴻海第 1 季營收 1 兆 285.95 億元，較上一季減少 40.56%、較去年同期增加 5.49%；營業毛利 636.77 億元，季減率 39.68%，年減率 11.22%；毛利率 6.19%，季增 0.09 個百分點，年減 1.17 個百分點，營業利益 246.6 億元，季減率 23.92%，年減率 32.42%；稅前盈餘 298.8 億元，季減率 68.76%，年減率 18%；稅後純益 240.81 億元，季減率 66.4%，年減率 14.51%，每股稅後純益 1.39 元，低於去年同期的 4.14 元，也低於去年同期的 1.63 元。

法人分析，今年第 1 季跟去年同期相比，最大的變數是因為新台幣兌美元升值，去年第 1 季匯率約 31.5 元，但是今年卻升值到 29.4 元。另外也有手機、電視及網通等新客戶及新產品加入，推升了營收成長，但也拉高了費用。

不過鴻海今年第 1 季的毛利率跟營利率卻逆勢較去年第 4 季成長，法人表示，主要是因為去年認列 iPhone X 的一次性費用，但是今年第 1 季沒有，同時還有新客戶及新產品加速，也推升了營利率回升。

展望第 2 季，法人指出，鴻海往年第 2 季都是相對全年相對低點，以今年蘋果 (AAPL-US)iPhone X 已經無法挹注的狀況下，能不能維持去年同期的水準，仍是保守以待。