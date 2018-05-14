華映首季每股虧0.16元 Q2營收可望回溫

華映 (2475-TW) 第 1 季財報出爐，單季營收 68.42 億元，季減 22.42%，年減 25.35%，毛利率 - 0.88%，較上季毛利率 8.64%，去年同期 31.99% 下滑，營業損失 14.49 億元，稅後虧損 10.59 億元，每股虧損 0.16 元；華映指出，第 2 季 18:9 手機面板價格止跌回穩，營收可較首季成長。

華映去年轉盈，終結連 9 年虧損，去年合併營收 347.39 億元，年增 5%，毛利率 18.84%，年增近 3 個百分點，營業利益 24.11 億元，本業轉盈，加上去年出售凌巨股權業外收益，稅後純益 35.67 億元，每股純益 0.46 元，股東會預計 6 月 22 日召開。

華映指出，今年第 1 季營收較上季下滑，主因智慧手機面板出貨較車載面板高，但平均銷售價格卻下滑，兩相影響下，季減逾 2 成；首季營業毛損 6023 萬元，毛利率 - 0.88%，較上季 9.8%，去年同期 31.99% 由正轉負；營業損失 14.49 億元，較上季營業損失 8.06 億元增加，且較去年同期營業利益 12.54 億元大幅降低。

華映首季稅後虧損 10.59 億元，較上季稅後虧損 9800 萬元擴大， 較去年同期稅後純益 16.97 億元轉虧，每股虧損 0.16 元，較上季每股虧 0.02 元擴大，較去年同期每股純益 0.25 元大幅下滑。

華映去年車載面板出貨約 1200 萬片，較 2016 年略低，主因平均尺寸放大影響，車載及工控面板占營收比重約 35-40%，今年在歐洲車廠訂單挹注成長動能下，預估車載面板今年出貨上看 1400 萬片，車載及工控面板營收占比將拉升到 45%。

在智慧手機部分，18：9 手機自去年 10 月開始出貨，在今年第上半年放量，今年客戶訂單主要是為 18:9 ，預估全年出貨滲透率可超過 5 成，主要是 HD 中高階手機面板，看好今年智慧型手機面板出貨穩定成長。

華映指出，目前 18:9 為接單主力，供貨尺寸包括 5.99 吋、5.72 吋、5.45 吋及 5.3 吋等，以中高階為主，第 2 季 18:9 手機面板價格止跌回穩，透過中國模組廠出貨給前幾大品牌手機廠；另外，車載面板的最淡季也已經過去，希望第 2 季營收可較首季成長。