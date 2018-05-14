中國國航(00753-HK)4月客運運力投入同比上升15.3%

中國國航(00753-HK)公布，2018年4月，集團合併旅客周轉量(按收入客公里計)同比繼續上升，環比略有下降。客運運力投入(按可用座位公里計)同比上升15.3%，旅客周轉量同比上升16.2%。其中，國内客運運力投入同比上升10.6%，旅客周轉量同比上升11.5%；國際客運運力投入同比上升24.2%，旅客周轉量同比上升24.5%；地區運力投入同比上升6.3%，旅客周轉量同比上升16.1%。平均客座率為81.5%，同比上升0.6個百分點，其中，國内、國際、地區航線分别上升0.7、0.2 和7.0個百分點。
2018年4月5日起，新增北京-休斯頓-巴拿馬城航線(每周兩班)。
貨運方面，2018年4月貨郵周轉量(按收入貨運噸公里計)同比、環比繼續呈上升錶現，貨郵運輸量同比上升，環比基本持平。貨運運力投入(以可用貨運噸公里計)同比上升9.8%，貨郵周轉量同比上升9.2%，運輸量同比上升3.3%；貨運載運率為56.6%，同比下降0.3個百分點。
2018年4月，集團退出一架B737-700客機。截止2018年4月底，集團合計運營658架飛機，其中自有飛機280架，融資租賃177架，經營租賃201架。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)