餘額寶6月6日起每日快速提現額度降至1萬元

5月14日傍晚，記者發現餘額寶在用戶端發出公告，從是6月6日0點開始，餘額寶轉出到銀行卡當日快速到賬額度有所調整，從每日限額5萬元調整到1萬元，轉出到銀行卡普通到賬服務(第二天到賬額度)及消費支付等均不受影響。

支付寶方面人士接受記者採訪時錶示，上述調整是餘額寶與平台上的三家基金公司協商後作出的決定，調整“體現了餘額寶小額、分散的現金管理的本質”，併“將一如既往主動進行風險管理，為用戶提供安全、便捷的服務。”

據記者了解，餘額寶轉出到銀行卡當日快速到賬是餘額寶推出一項增值服務，也是貨幣基金行業里比較常見的一項服務，用戶通過快速到賬服務將貨幣基金份額贖回到銀行卡，能夠在當天，快的話在2小時内到賬。

上述人士錶示，這次額度調整隻涉及到轉出到銀行卡的快速到賬服務。用戶如果使用普通到賬，也就是轉出資金在一個交易日後到賬的服務，不存在額度限製，其他服務也均不受任何影響。

業内認為，從公開數據看，餘額寶戶均金額僅為3000多元，所以這次調整對絕大部分用戶沒有影響，而對餘額寶來說，此次降額也是持續進行主動風險管理的深化動作。

來源：證券時報

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